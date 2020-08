Dans ces moments où la grande majorité des gens sont toujours enfermés chez eux, la musique sert à nous distraire et à oublier ce qui se passe dans le monde. Nombreuses sont les applications de streaming musical qui ont vu à quel point de nombreux utilisateurs écoutent leurs chansons préférées ou découvrent de grands artistes et chansons sur leurs plateformes, et parmi eux bien sûr, nous avons Spotify.

Cependant, les choses n’ont pas été faciles pour des applications comme celle-ci et des services de la taille d’Uber, Netflix, Amazon et même PlayStation dans notre pays. Comme ils s’en souviendront, le 1er juin de cette TVA numérique chaotique 2020 et ISR sont entrés en vigueur au Mexique, que selon ces nouvelles réformes fiscales proposées par le gouvernement fédéral, changerait complètement les prix des services de mobilité et de divertissement.

Spotify a également augmenté son tarif pour les utilisateurs au Mexique

Grâce à cette taxe numérique, de nombreuses entreprises ont progressivement augmenté le prix sur leurs plateformes. Mais Depuis ce 17 août, les prix des abonnements Spotify ont augmenté à partir de tous ces paramètres, bien que la même société ait déclaré au début de tous ces changements qu’elle maintiendrait ses prix dans le pays, étant l’une des rares entreprises à avoir été ferme avec cette décision.

En fin de compte, l’entreprise n’est pas il n’y avait pas d’autre choix que de modifier le coût du service au Mexique. Selon El Universal, le changement ne sera pas aussi important que d’autres entreprises ont dû le faire, mais à la fin de la journée, ce sera quelques dollars de plus que les fans de musique devront débourser pour écouter leurs chansons préférées. Voici comment les prix Spotify seront dans notre pays.

Université: 57 pesos par mois

Individuel: 115 pesos par mois

Duo: 149 pesos par mois

Famille: 179 pesos par mois

Les utilisateurs plus âgés auront des « avantages »

Même si ces prix s’appliquent désormais à tous ceux qui sont nouveaux et souhaitent s’abonner à Spotify, l’application offrira une sorte de récompense à tous les utilisateurs qui sont avec eux depuis des années. Il s’avère que Ceux qui ont un compte actif sur la plateforme auront encore deux mois pour profiter du prix précédent, ce sera donc jusqu’en novembre pour payer le nouveau tarif.

L’augmentation des applications et services numériques tels que Spotify est un 16 pour cent correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et tous les services numériques contractés via des applications font partie de cet ajustement de prix. Il convient de noter que cChacune des entreprises peut ajuster ses coûts, c’est-à-dire que la taxe ne serait pas nécessairement reflétée dans le prix final des services, donc les prix pourraient être plus bas.