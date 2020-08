Aujourd’hui, tout le monde cible Apple pour avoir banni Fortnite de son App Store. Mais après une parodie irrévérencieuse qui accusait Apple de monopole, Epic Games a maintenant reçu le soutien de Spotify, qui a également dénoncé les pratiques de la société Apple qui « abusent de sa position dominante ».

Nous recommandons également: Maintenant, Epic Games a poursuivi Apple pour avoir supprimé Fortnite de l’App Store

Ce n’est pas la première fois que Spotify entre en conflit avec Apple, car Il vous a accusé dans le passé de désavantager votre propre service en facturant un supplément sur l’App Store. Et maintenant, il aurait partagé une déclaration dans laquelle il donne un coup de main à Epic Games:

«Nous nous félicitons de la décision d’Epic Games de s’attaquer à Apple et de faire la lumière sur l’abus par Apple de sa position dominante. Les pratiques déloyales d’Apple ont longtemps désavantagé les concurrents et les consommateurs dépossédés. Les enjeux pour les consommateurs et les développeurs d’applications, petits et grands, ne peuvent être plus grands que de garantir que la plate-forme iOS fonctionne de manière compétitive et équitable, ce qui est une tâche urgente aux implications à grande échelle.