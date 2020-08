Stacey et Florian de 90 Day Fiancé sont-ils toujours ensemble?

Les téléspectateurs peuvent être curieux de connaître Stacey et Florian, puisque nous avons tous vu les photos de Florian avec une autre femme, qui prétend que Florian veut son « miel ». Florian trompe-t-il Stacey? Il semble que Stacey et Florian soient toujours ensemble dans la vraie vie, bien que le couple ait heurté quelques ralentissements, ce que Stacey a confirmé à Us Weekly le 12 août. « Nous avons eu un long engagement et c’était une relation assez saine et nous voulions tous les deux. C’est difficile d’en parler, mais vous savez, cela en fait partie, et je l’ai vécu et j’essaie juste de me concentrer sur le moment », a déclaré Stacey.

Source: TLC

Florian et une autre femme

Bien qu’il semble que le couple se soit séparé en temps réel, la série dépeint une réalité différente. Un clip exclusif sur Entertainment Tonight montre Stacey et Florian dans un meilleur endroit. Sorte de. « Bien qu’il ne parle pas vraiment beaucoup anglais, notre chimie sexuelle est comme une langue tacite. Nous avons un lien profond que seul lui et moi saurons jamais », a déclaré Stacey. Cependant, Florian « déçoit » plus tard Stacey quand il s’endort avant qu’ils ne puissent le faire.

« Bébé, allez. Je nous ai trouvé ce bel hôtel. Nous sommes à New York ensemble », dit Stacey à Florian. Stacey dit aux caméras: « Il est comme s’endormir sur moi, alors … je me sens un peu sous-estimé. J’ai fait tout cela, en m’attendant à ce qu’il soit plus excité de me voir et, vous savez, de m’aimer , et j’ai juste imaginé notre première nuit ensemble en Amérique comme un conte de fées. J’ai attendu cinq longues années pour cela, et il ferait mieux de ne pas décevoir », dit-elle.

Source: TLC

N’écartons pas le décalage horaire, tout d’abord. Deuxièmement, les conjoints s’endormir tôt est la définition même du mariage, donc j’espère que Stacey adopte des attentes plus réalistes.

Quoi qu’il en soit, il a apparemment été confirmé à ET que les choses entre Stacey et Florian vont toujours bien. Le visa K-1 de Florian a même été approuvé récemment. Bien que nous ne sachions pas avec certitude (et Stacey a stratégiquement gardé ses réseaux sociaux privés pour ne rien gâcher), nous essaierons d’être optimistes.

Source: TLC

Stacey et Florian réunis à l’aéroport

Même Darcey soutient pleinement sa sœur et Florian. « Je connais Florian depuis un certain temps maintenant et je suis heureux pour Stacey. Tout ce qui compte pour moi, c’est qu’elle soit heureuse à la fin. Nous nous encourageons tous les deux vraiment et nous voulons être heureux et que nous sommes dans le bon type de relation … Je lui ferai toujours savoir si je vois des signaux d’alarme », a déclaré Darcey à Entertainment Weekly fin juin.

Nous devrons simplement continuer à regarder pour le savoir avec certitude. Toutes les relations sont des montagnes russes à leur manière, non? Regardez Darcey & Stacey Sundays sur TLC à 22 h HNE.

