Star Trek de Noah Hawley serait bloqué à Paramount

Après les chiffres décevants au box-office pour Star Trek au-delà, la franchise cinématographique de l’univers de science-fiction de longue date de Paramount a eu du mal à trouver une voie à suivre et pendant LégionNoah Hawley a signé pour écrire et réaliser un quatrième film dans Kelvin Timeline d’Abrams, il semble que le projet soit bloqué au studio, selon Deadline.

EN RELATION: Quentin Tarantino «s’éloigne» du projet Star Trek

Emma Watts, précédemment cadre chez Fox, a récemment été nommée au Paramount Motion Picture Group réévalue actuellement la liste de films à venir pour le studio, à savoir l’état de la Star Trek franchise cinématographique, qui est en suspens depuis quatre ans alors que divers projets ont été mis en développement à commencer par un quatrième film dirigé par S.J. Clarkson avant d’être mis sur les tablettes en raison de problèmes de contrats avec le casting, un film classé R dirigé par Quentin Tarantino écrit par Mark L. Smith (Le revenant) et le projet de Hawley.

Des sources rapportent que le film de Hawley était en fait sur le point d’apporter un nouveau casting de personnages plutôt que de ramener le casting de Kelvin et verrait les protagonistes faire la course pour guérir un virus mortel et, bien que Paramount n’ait encore rien confirmé, étant donné le monde situation actuelle, cela peut expliquer pourquoi son projet est suspendu. Tarantino a officieusement abandonné le projet écrit par Smith plus tôt cette année, mais a déclaré qu’il serait très probablement réalisé à un moment donné, avec l’histoire basée sur un classique Star Trek épisode se déroule dans un décor de gangsters des années 30.

Les deux projets seraient en suspens au studio, mais ce dernier est considéré comme une option viable pour faire avancer la franchise, considérée par le studio comme une retombée semblable au X Men retombées Logan et peuvent aller de l’avant avec ce plan pendant qu’ils découvrent comment avancer avec la chronologie Kelvin ou même l’une des chronologies d’origine.

CONNEXES: Star Trek 4: Noah Hawley révèle sa propre opinion pour le nouvel épisode

Avec la série CBS All Access Découverte et Picard prouvant que la franchise réussit toujours pour le studio, il est logique que Paramount préfère prendre son temps pour aller de l’avant avec un autre Star Trek filmer plutôt que de se précipiter dans la même veine Au-delà.

(Crédit photo: Paul Archuleta / FilmMagic)