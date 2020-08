«Star Trek: Lower Decks», la dernière série de la franchise lancée par Gene Roddenberry en 1966, ne se déroule pas sur l’Enterprise, ou le Voyager, ou sur l’un des navires de la flotte aux noms inspirants. Cette émission animée décrit les allées et venues du personnel de soutien sur l’USS Cerritos, un navire partageant son nom avec une petite ville du comté de Los Angeles. C’est un signal des ambitions à petite échelle de cette émission par rapport aux drames récents «Discovery» et «Picard» – amuser prosaïquement, rester près de la terre plutôt que s’envoler. En revenant à un endroit où CBS All Access est allé auparavant deux fois dans la mémoire récente, le choix le plus surprenant de «Lower Decks» est de le faire sans trop d’audace.

L’émission se concentre sur un groupe de quatre personnages, dont toutes les aventures tendent vers la petite échelle, facilement résolues et mignonnes, bien que légèrement plus énervées que Roddenberry aurait pu l’imaginer. La série ouverte à froid, dans laquelle Beckett Mariner (Tawny Newsome), ivre de whisky romulien, se moque de son camarade Brad Boimler (Jack Quaid), pour avoir fait un journal de bord, est quelque peu emblématique du ton maladroit de l’émission: Ce ne sont pas les enseignes Starfleet de votre grand-père, avec tout leur idéalisme. Ce sont des personnages pour qui essayer est un peu gênant. (Comme le souligne le journal de Brad, cette équipe se spécialise dans le «deuxième contact» – principalement la paperasse.) Le point est ramené à la maison quelques instants plus tard lorsqu’elle le poignarde à la jambe par accident.

C’est un univers comique peuplé par le fainéant Beckett, le rigide Brad, le rêveur D’Vana Tendi (Noël Wells) et le cybernétique Sam Rutherford (Eugene Cordero); leurs aventures ont un caractère lâche qui peut être attrayant. Et la volonté de «Star Trek» de jouer avec sa marque de cette manière – prêter une propriété intellectuelle sur la vaillante quête au vétérinaire de «Rick et Morty» Mike McMahan, de se réorganiser en comédie sur le marginal – est admirable. Cela rappelle peut-être l’aventure qui a amené «The Mandalorian» à Disney Plus.

Mais la comparaison s’arrête là: «The Mandalorian» vise à exciter, faire vibrer et captiver, et «Lower Decks» simplement à amuser; cela aussi, en mettant de côté le sérieux de «Trek», met un peu le feu à ce qui rend la franchise spéciale en premier lieu. Ses quatre premiers épisodes contiennent des rires et un travail de personnage élégamment fait. Mais si la blague de « Lower Decks » est que ses personnages, sur un vaisseau aléatoire effectuant des travaux de nettoyage quelque part dans la galaxie, ne sont pas en mesure d’exiger un spectacle sur leurs aventures, il n’est pas difficile d’être d’accord.