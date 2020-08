Ceux d’entre vous qui ont apprécié Star Trek: Lower Decks peuvent en tirer encore plus d’action sur Star Trek Online. Dans le cadre d’une collaboration spéciale, Perfect World Entertainment offre à tout le monde des membres d’équipage directement depuis l’émission, car vous pouvez utiliser les quatre personnages principaux en tant qu’officiers de service spécial, totalement disponibles gratuitement. En plus de cela, vous aurez également accès à une tonne de contenu spécial d’ici le 3 septembre, qui comprend un vaisseau de contrôle météorologique risian à acheter ou à gagner, des objets sur le thème du baseball, un nouveau Rainbow Tribble et Caracal Pets, et Sex Phasers et Sons of None Rock T-shirts. Plus des modules de kit, un cadre de kit sur le thème de l’été, et plus encore. Vous pouvez en savoir plus sur les quatre officiers ici et assurez-vous de récupérer tout ce que vous pouvez sur Star Trek Online avant qu’il ne disparaisse pour de bon.

Journal du capitaine: Stardate… euh… nous le modifierons plus tard. L’équipage de l’U.S.S. Cerritos, euh, en particulier son équipe de soutien, ont été projetés à temps. Ou transformé en hologrammes. Ou peut-être des constructions Excalbian. Quoi qu’il en soit, ils sont maintenant en 2411, et ils ont reçu la mission très, très, très importante d’aider sur votre navire. Utilisez-les comme vous le souhaitez! Juste, euh, peut-être laisser le stockage du Bat’leth et du Romulan Whisky verrouillé. Comme, à tout moment. Notre baie médicale est déjà surchargée, d’accord? Sérieusement. Verrouillez les portes. Nous ne plaisantons pas. À partir de demain, le 4 août, les personnages de Lower Decks arriveront dans votre liste d’officiers de service sur toutes les plateformes! Vous pourrez récupérer Boimler, Mariner, Tendi et Rutherford pour les ajouter à vos équipages de la Fédération. Chacun d’eux est doté d’une puissance active unique, et c’est même parfois utile. Ils sont entièrement gratuits dans l’onglet Officiers de service du Zen Store.

