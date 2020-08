En regardant le Guerres des étoiles franchise dans son ensemble, tout le monde est d’accord pour dire que la trilogie originale reste un jalon intouchable dans l’histoire du cinéma, mais en dehors de ces trois films emblématiques, il y a beaucoup de débats autour du reste des projets sur grand écran se déroulant dans une galaxie lointaine, loin.

Même deux décennies plus tard, les lunettes teintées de nostalgie ne suffisent toujours pas pour avoir vu les préquelles subir une réévaluation, les faiblesses de George Lucas en tant qu’écrivain se faisant jour à travers un dialogue stupéfiant, sans parler d’une dépendance excessive à l’égard de CGI qui était contraire à ce qui avait fait de Star Wars une propriété si aimée en premier lieu.

L’ère Disney a vu les fans divisés comme jamais auparavant, avec l’expérience Anthology complètement abandonnée après le bombardement de Solo au box-office, tandis que The Last Jedi et The Rise of Skywalker se sont révélés être des paratonnerres pour la controverse et le contrecoup, bien que pour très différent raisons, laissant les aficionados de Star Wars de longue date plus privés de leurs droits qu’ils ne l’ont jamais été.

Cliquez pour agrandir

Ajoutant plus d’insulte à la blessure, Rotten Tomatoes a récemment révélé son Top 10 des franchises de tous les temps, et Star Wars a à peine figuré sur la liste à la dixième place. Bien que cela puisse sembler un sacrilège pour certains, le site Web a basé son classement sur le score moyen des critiques et du public pour chaque entrée d’une série, ainsi que sur les revenus du box-office. Après avoir analysé les chiffres, il s’avère que The Phantom Menace, The Rise of Skywalker et le film animé Clone Wars ont laissé tomber le côté, ce qui a considérablement réduit la note médiane.

Comme l’explique Rotten Tomatoes:

«Les critiques et les fans ont eu leurs scrupules avec certains des versements individuels de la saga, parfois ils ont accepté et parfois non. En fin de compte, cependant, ni le Tomatomètre moyen ni le score d’audience moyen ne se sont classés parmi les 30 meilleures franchises dans l’ensemble, et ce n’est que l’immense puissance de gain constante des films Star Wars, le meilleur de toutes les franchises, qui l’a fait monter juste haut. assez pour faire partie du Top 10. »

The Clone Wars a été de loin le pire avec 18% des critiques et 38% du public, suivi de The Phantom Menace avec 53% et 59% respectivement, et malgré la réaction bien médiatisée, The Rise of Skywalker détient une cote d’audience de 86 % sur plus de 98 000 avis, bien plus que les 51% que les critiques lui ont donnés. Que vous soyez d’accord ou non avec le classement de Rotten Tomatoes, aucune franchise n’est parfaite, et depuis plus de 40 ans, Guerres des étoiles a dû souffrir d’une petite incohérence au fil des décennies.