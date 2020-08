Stargirl Saison 1 Episode 12 & 13 Récapitulation finale: Stars & S.T.R.I.P.E.

Dans le 12e épisode de DC Stargirl, avec l’ISA sur leur piste, Courtney, Pat et l’équipe se regroupent pour déterminer leurs prochaines étapes. Pendant ce temps, Rick fait une percée et l’équipe se prépare pour une confrontation avec l’ISA. Puis, dans la finale de la saison 1, alors que l’ISA se rapproche de l’accomplissement de leur mission, Courtney et la JSA s’affrontent contre Icicle et les méchants de l’ISA.

Stars et S.T.R.I.P.E. Partie un

Le Dr King informe Jordan que Sportsmaster et Tigress sont à la recherche de Pat, Courtney, Barbara et Mike tandis que le Dr Ito prépare sa machine alors qu’ils discutent de leur plan directeur qui se terminera par la reprogrammation par Brainwave d’une partie du pays pour tenir le même «Valeurs» dans leur nouvelle Amérique. Brainwave dit que la femme de Jordan serait fière; Jordan veut être informée de la mort de Stargirl et de sa famille. Alors que Barbara et Courtney font leurs valises à la maison, Pat emmène Mike dans son magasin avec l’intention de lui montrer son robot géant et de lui dire la vérité sur tout, mais Mike finit par prendre d’assaut après un autre combat. Sportsmaster apparaît alors et attaque Pat pendant que Tigress se présente chez Courtney et tente de la tuer ainsi que Barbara. Barbara regarde avec admiration pendant que Courtney parvient à vaincre Tigress, et Mike se présente avec un exercice à temps pour sauver son père ensanglanté qui utilise la distraction pour assommer Sportsmaster et mettre STRIPE sur le pilote automatique.

Après avoir écouté ses parents lui dire de se remettre de Barbara et comment elle n’aurait pas fait une bonne épouse en plus de leurs suggestions dont ils ont besoin pour informer son fils, Cameron, de tout, Jordan apprend que Courtney et sa famille ont survécu. Jordan contacte le principal Bowin, qui est occupé à encourager son fils, Isaac, à utiliser la violence pour résister à ses intimidateurs. Courtney et sa famille se regroupent avec Rick, Yolanda, Beth, Justin et STRIPE au chalet familial. Au siège de l’ISA, Cindy – toujours coincée dans sa cellule de prison – s’en prend à King quand il dit que c’est de sa faute s’il a dû mettre fin à Henry parce qu’elle était censée le surveiller de plus près. Brainwave dit à Cindy que son père ne la voit que comme une expérience ratée, et le reste de l’ISA est d’accord. Le Dr Ito rassemble King pour mener une expérience sur lui et sa nouvelle machine, le test se révélant être un succès car Brainwave l’assure que leur plan fonctionnera.

Dans la cabine, Beth vérifie Yolanda qui fait semblant d’aller bien mais qui est toujours en deuil sur Henry et se sent coupable. Rick explique à Justin comment il essaie de déchiffrer le code dans le journal de son père, sachant que son père doit avoir compris les plans diaboliques de l’ISA. Pendant ce temps, Tigress et Sportsmaster lèchent leurs blessures lorsque le principal Bowin se présente et leur dit qu’elle va les aider à éliminer Stargirl et sa famille, en s’assurant qu’ils n’échoueront plus. Lorsque Bowin accuse le couple d’être des parents inaptes en raison de leur sadisme, Tigress tire sur Bowin avec son arbalète. De retour à la cabane, Pat explique à Barbara qu’il ne lui a pas parlé de son passé avant de se marier parce que tous ceux qu’il a connus sont morts et il pensait qu’il en avait fini avec cette vie, que tout ce qui l’intéressait était leur famille. Quand il demande s’ils vont bien, Barbara dit qu’elle veut qu’ils le soient.

À l’étage, Pat aide Rick à déchiffrer le code en élevant la Mustang 1966 de son père. Après que Rick l’a finalement reconstitué, Beth utilise les lunettes pour présenter une version 3D de la carte que le père de Rick a mise en place du siège de l’ISA dans les tunnels, y compris l’amplificateur synaptique construit par Ito. Maintenant que l’équipe sait ce que fait l’ISA, elle élabore un plan pour détruire la machine. Courtney suggère qu’ils se séparent, avec Rick, Yolanda et Justin entrant de l’autre côté de la ville tandis que Courtney et Pat / STRIPE se dirigent vers un tunnel assez grand pour accueillir le robot alors que Beth et Chuck piratent les ordinateurs de The American Dream. Barbara dit qu’elle veut aller avec Beth, disant qu’elle connaît le bâtiment mieux que quiconque. Pat dit à Mike que son travail consiste à s’occuper du chien. Plus tard, quand tout le monde est en position, ils apprennent que l’ISA semble essayer de faire du bien (forcer les gens à adopter les soins de santé universels, mettre fin à la discrimination, etc.) mais au prix de millions de vies pour ceux qui ne survivent pas à Brainwave. reprogrammation. L’équipe apprend également que seuls les adultes sont touchés et que le processus a déjà commencé, Barbara, Justin et Pat tombant sous le charme de Brainwave. L’épisode se termine avec Brainwave contrôlant Pat et utilisant STRIPE pour se balancer à Courtney.

Stars et S.T.R.I.P.E. Deuxième partie

La finale de la saison révèle que l’amplificateur a été construit sous le terrain de football de l’école et qu’il est maintenant opérationnel, «gelant» essentiellement tous les adultes de la ville qui regardent le ciel alors que leur cerveau est pris en charge par Brainwave. Jordan se promène dans la ville, écoutant un enfant tenter désespérément d’attirer l’attention de son père. Jordan rassure l’enfant que son père, et tous les adultes, seront de meilleures personnes à leur réveil – s’ils ont la chance de survivre au processus. Dans les tunnels, un Pat manning STRIPE contrôlé par Brainwave attaque Courtney, qui est capable d’aider Pat à essayer de résister au contrôle de l’esprit en se désignant comme la fille de Pat et en lui disant qu’il a toujours été là pour elle et qu’elle a besoin de lui maintenant.

Alors que Pat se bat contre le contrôle de Brainwave et que Yolanda et Rick essaient d’aider Justin à faire de même, Beth se rend compte que les tunnels eux-mêmes doivent avoir des systèmes de blocage de fréquence qu’ils pourraient être en mesure de réactiver pour libérer Justin et Pat. Pour passer les pare-feu du joueur, Beth et Chuck commencent à pirater son argent, distrayant Sharpe assez longtemps pour que Chuck puisse accéder aux bloqueurs de fréquence et déconnecter Justin et Pat de Brainwave. Cela fonctionne, et Pat fait irruption, disant à Courtney qu’il a entendu chaque mot. Justin s’est également réveillé et conduit Yolanda et Rick plus loin dans les tunnels. Alors que Sharpe avertit Jordan que la JSA est dans les tunnels, Rick dit à Yolanda qu’après avoir détruit la machine, il va tuer Solomon Grundy pour se venger de ses parents assassinés.

Après le regroupement de Justin et de la JSA, ils se retrouvent face à face avec Jordan, Sportsmaster, Tigress et le Dr Ito. La JSA et l’ISA se battent enfin alors que Sharpe ouvre la cage de Grundy pour qu’il puisse la rejoindre. Pendant le combat, Cindy sort de sa cellule et poignarde Ito, disant à son père qu’il n’aurait pas dû l’enfermer. La JSA submerge l’ISA, et juste au moment où Pat / STRIPE est sur le point de porter un dernier coup à Jordan, Grundy apparaît et l’assomme. Rick tente de charger la bête mais est essuyé latéralement dans le mur. Pat dit à Courtney de s’en prendre à la machine, disant qu’il protégera Rick alors qu’il affrontera Grundy. Courtney et Yolanda décollent, mais Cindy engage Courtney dans une bagarre, laissant Yolanda seule pour s’en prendre à la machine. Brainwave quitte la machine, disant à Sharpe de faire passer son signal en boucle et qu’il reviendra dans cinq minutes, en disant qu’il va aider à «tuer ces enfants». Yolanda combat quelques drones d’Ito et finit par tomber sur Henry, qui dit que son père ne l’a pas tué et qu’il se cachait dans les tunnels. Yolanda voit à travers les mensonges, cependant, et poignarde «Henry», alias Brainwave, dans le cou avec ses griffes, lui disant qu’elle devait regarder Henry mourir et maintenant elle va le regarder mourir.

Fatiguée de se battre avec Cindy, Courtney la frappe avec le bâton et l’assomme. Courtney rattrape Yolanda, qui reconnaît qu’elle sait que c’est mal, mais elle a tué Brainwave. Les deux courent pour trouver la machine; les étudiants à l’extérieur du lycée regardent Stargirl et le personnel cosmique détruire la machine alors qu’elle s’écrase au sol. Dans le bureau, Jordan apparaît et gèle / casse les lunettes de Beth, tuant soi-disant Chuck, et attrape Barbara. Ailleurs, après que Grundy ait détruit STRIPE, Rick sauve Pat et lui dit plus tard d’aller sauver sa femme, lui disant qu’il n’a pas besoin du robot, tandis que Rick utilise les cinq dernières minutes sur le sablier pour continuer à combattre Grundy. Jordan traîne Barbara au sommet de l’immeuble et essaie de la convaincre de s’enfuir avec lui, disant qu’il peut la garder en sécurité avec Courtney, mais qu’un jour Project: New America réussira. Barbara rejette Jordan, et avant qu’il ne puisse la jeter du toit, Pat se présente.

Jordan dit à Pat qu’il n’a aucun pouvoir, ni STRIPE, alors comment va-t-il sauver sa femme? «Notre fille», dit Pat, avant que Courtney ne vole et renverse Jordan. Pendant ce temps, Rick est en train de frapper Grundy et est sur le point de le tuer avec un gros rocher, mais remarque que le grand gars ne se défend pas. Rick crie à Grundy d’être un «animal stupide» avant de jeter le rocher de côté et de crier à Grundy, qui semble seulement effrayé maintenant, de partir et de ne jamais revenir. Justin trouve Rick et voit qu’il a «épargné la bête» avant que les deux courent dehors et trouvent Beth. Ils regardent Stargirl et Icicle se battre sur le toit avant qu’une puissante explosion ne les envoie tous les deux voler. Pat empêche Barbara de tomber sur le côté alors que Wildcat apparaît et brise la chute de Courtney. Ils regardent par-dessus et voient que Jordan va bien, mais avant de pouvoir attaquer une fois de plus, Mike se présente et frappe Icicle avec le camion de Justin et demande si cela signifie qu’il peut maintenant rejoindre la JSA. Le groupe organise une mini fête avec des câlins.

Après que Rick, Courtney et Yolanda aient promis à Beth de réparer ses lunettes et de ramener Chuck, le groupe dit au revoir à Justin. Justin dit à Pat qu’il a l’impression de n’avoir rien fait, mais Pat dit que Justin les a aidés à comprendre ce qui se passait en ville et qu’il a aidé à arrêter l’ISA. Justin dit qu’il va essayer de trouver les autres soldats et Pat lui demande de lui faire savoir s’il les trouve parce qu’il aimerait les voir. Justin dit à Pat que Starman serait fier de lui, puis décolle. Barbara se demande plus tard ce que le reste du monde va penser qu’il s’est passé à Blue Valley, mais Pat dit que le mystérieux «ils» invente toujours une histoire. Effectivement, le joueur regarde les nouvelles rapporter que la petite ville a subi un tremblement de terre, rien de plus. Ailleurs, Cindy déchire une unité de stockage avant de finalement trouver un objet en forme de diamant. Elle dit à Eclipso, dont l’âme est apparemment liée à l’intérieur, qu’elle peut le voir là-dedans.

Le dernier morceau de l’épisode avance six semaines après la bataille entre la JSA et l’ISA. Barbara et Pat ont invité les enfants à se joindre à eux, Courtney et Mike pour le dîner de Noël. Courtney prend Pat à part et lui donne un cadeau, disant que c’est quelque chose qu’elle voulait lui offrir depuis longtemps. Le cadeau finit par être une tasse qui dit le plus grand papa du monde; Pat dit qu’il adore ça et les deux câlins alors que Barbara regarde joyeusement. L’ensemble du groupe prend une grande photo de vacances en famille ensemble, et pour le moment, tout est parfait. Plus tard, le personnel cosmique emmène Courtney faire un tour en ville avant de s’arrêter au château d’eau. Pat, volant dans une STRIPE reconstruite, rejoint sa fille alors qu’ils regardent la forêt enneigée autour d’eux avant que les deux décollent en vol ensemble. Dans la scène finale, nous nous dirigeons vers North Hollywood, en Californie, où Sylvester Pemberton, alias le Starman apparemment vivant, est à la recherche de Pat Dugan.

