Dans Japon, dans la préfecture de Mie, près du temple Kanonji à la périphérie de Nabari, il y a un statue sonore. Placée sur le bord d’une route montagneuse, la statue se détériorait de plus en plus jusqu’à être remplie de fissures, de terre et de mousse. Aujourd’hui, cependant, la nouvelle est que la mystérieuse statue de Sonic était restauré et ça a l’air mieux que jamais.

Bien que le figure sonore est là depuis au moins 10 ans et est un attraction touristique Pour les fans de la franchise, le mystère de savoir pourquoi il a été placé et qui l’a fait n’a été résolu que l’année dernière. Selon les médias japonais consultés par The Gaming Beaver, la statue appartenait à Segaworld, une chaîne d’arcadias SEGA rénovées au milieu des années 2000.

C’est lors de ce remodelage que la statue de Sonic est passée entre les mains de M. Kadeo, qui l’a placée à côté de la route où elle est restée depuis. Selon Badnik Mechanic, Kadeo habite en haut de la montagne, très près de la figure, et l’a mis là pour aider vos visiteurs pour retrouver facilement votre chemin.

Comme le montre Badnik Mechanic, la statue de Sonic (faite de ce qui ressemble à de la fibre de verre) c’était en mauvais état– Son snowboard était couvert de mousse, il avait des trous dans les bras et son nez était tombé.

Cependant, cette semaine, quelqu’un l’a réparé. Dans une image partagée sur Twitter par @ sagara7791, on peut voir que la figurine a été polie, repeinte et complètement restaurée. Et oui, maintenant il a un nez. Comme le rapporte Polygon, toujours on ne sait pas qui est derrière la restauration de la statue de Sonic. Les médias ont contacté des représentants de SEGA qui n’avaient aucune idée de ce dont ils parlaient et on ne sait pas si Kadeo lui-même était responsable de la réparation.

L’important, pour le moment, c’est que la statue de Sonic a retrouvé son ancienne gloire.