Ils sont venus, ils ont vu et ils ont donné beaucoup de coups de pied au cul, Paradise PD était toujours aussi fou pour sa deuxième saison. Après une autre saison d’aventures hilarante et bizarre, les fans exigent déjà de savoir si Paradise PD reviendra pour une troisième saison. Découvrons-le.

Paradise PD est une série de comédies animées pour adultes Netflix Original créée par Waco O’Guin et Roger Black. Produit par Bento Box Entertainment, le studio est bien connu pour sa production de Bob’s Burgers et Brickleberry.

L’émission peut être décrite comme «Family Guy sous drogue», grâce à toutes les bouffonneries et blagues folles et complètement aléatoires parsemées tout au long de chaque épisode.

Notamment, dans la saison 2, Paradise PD a organisé un événement croisé avec Brickleberry.

État de renouvellement de Paradise PD Saison 3 Netflix

Statut de renouvellement officiel de Netflix: officiellement renouvelé (Dernière mise à jour: 10/03/2020)

L’émission a été renouvelée sans cérémonie un mois après la sortie de la deuxième saison sur Netflix.

Waco O’Guin a annoncé sa nouvelle le 8 avril 2020, bien qu’il soit intéressant de noter que les principaux comptes Netflix n’en ont pas fait la promotion et qu’à notre connaissance, aucun communiqué de presse n’a été envoyé non plus.

Paradise PD Part 3 arrive! pic.twitter.com/7ot65hrN9m – Waco O’Guin (@WacoOGuin) 8 avril 2020

Une autre raison pour laquelle la série a pu être renouvelée si rapidement est que le COVID-19 affecte la production des productions en direct. De nombreux réseaux s’appuient fortement sur leurs ardoises animées et Netflix ne fait pas exception.

À quoi s’attendre de la saison 3 de Paradise PD

Dans la finale décisive, le PD de Paradise a abattu le Kingpin, et Dobby s’est héroïquement sacrifié en écrasant l’hélicoptère du chef Crawford dans l’arme nucléaire.

Malheureusement pour nos héros, le Kingpin avait un deuxième Nuke, qui a explosé avec succès au Paradis. L’explosion nucléaire a fait cuire la pizza géante du Kingpin et tué les habitants de Paradise dans le processus?

Dans les dernières secondes de la saison, il a été taquiné que ce n’était pas la fin du Paradise PD et, heureusement, nous savons que c’est le cas maintenant.

Dans une interview avec Mashable, l’équipe derrière la série a parlé du processus de production avec Waco déclarant que « nous avons une table lue et deux projections pour chaque épisode et un punch up basé sur la réaction de chacun. »

Il y a eu un échange amusant concernant l’histoire de la saison 3 (bien que infructueux dans le grand schéma des choses. L’intervieweur a demandé « Légalement, pouvez-vous nous dire quelque chose sur Paradise PD Saison 3? Même un petit indice fera l’affaire. »

Ce à quoi Waco a répondu:

«Nous pouvons en fait vous raconter toute l’intrigue… En dobanais. Dobby Dobby Dobby Dobby DobbyDobbyDobbyDobbyDobbyDobby Dobby DobbyDobby. Dobby DobbyDobbyDobby! Dobby DobbyDobbyDobbyDobby? Dobby DobbyDobbyDobbyDobby! Dobby DobbyDobbyDobbyDobbyDobbyDobby! Dobby DobbyDobbyDobbyDobby Dobby DobbyDobby. Dobby Dobby Dobby…. Dobby DobbyDobbyDobby. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait jamais un film sur les cartes (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’univers de Paradise PD), Waco a déclaré: «Nous adorons la télévision et nous prévoyons de nous y tenir. Si jamais nous produisions un film, ce serait probablement pour nos amis de Netflix et probablement animé. »

Comment les fans ont-ils réagi à la deuxième saison de Paradise PD?

Autant dire que la deuxième saison de Paradise PD, plus grande, plus audacieuse et plus folle, a fonctionné pour de nombreux fans.

Je viens de terminer la saison 2 de #ParadisePD aujourd’hui.

Les choses que j’en ai retirées:

-Big Ball Energy.

-Brooklyn Nine Nine est amusant à déchirer.

-Brickleberry était aussi drôle que je me souvienne. J’ai bien aimé le crossover.

-Kevin Sucks Day devrait être une fête nationale.

-Besoin de la saison 3 maintenant !!!! # Netflix pic.twitter.com/FpzTIcBuuV – Hunter (Serge) (@ hcbrockmann97) 7 mars 2020

quand est la saison 3 paradise PD? Vous ne pouvez pas simplement terminer avec une bombe nucléaire frappant la ville…. ??! 😩 – crête (@rldged) 17 mars 2020

Paradise PD Saison 3 Date de sortie de Netflix

Le temps entre la première et la deuxième saison était un peu plus de 17 mois.

Netflix n’a pas toujours de calendrier de sortie clair pour certains des originaux, nous nous attendons donc à ce que Paradise PD arrive à l’été 2021.

Souhaitez-vous voir une autre saison de Paradise PD sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!