La production de tous les films et émissions de télévision a été arrêtée début avril lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à se propager rapidement à travers les États-Unis. Cependant, la télévision de fin de soirée a pu faire un retour en produisant des épisodes à distance. Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, James Corden, Conan O’Brien et Samantha Bee, ont animé leurs émissions dans le confort de leur maison et ont fait apparaître les invités par chat vidéo. Mais deux d’entre eux reviendront bientôt au studio.

ViacomCBS a révélé que les deux The Late Show avec Stephen Colbert et The Late Late Show avec James Corden ne sera plus produit à partir des maisons des hôtes. Au lieu de cela, ils retourneront au studio, mais ils ne reviendront pas au spectacle comme d’habitude. En savoir plus ci-dessous.

Variety rapporte ViacomCBS CEO Bob Bakish a annoncé que The Late Show et The Late Late Show déménageraient dans de nouveaux lieux de production, mais il n’y aura toujours pas d’audience en direct et les invités apparaîtront toujours par chat vidéo. La décision fait suite au récent retour au studio The Tonight Show de Jimmy Fallon, ainsi qu’au passage de Conan O’Brien au tournage d’épisodes de son émission dans le célèbre lieu de comédie de Los Angeles Largo au Coronet. Les deux tournent également sans public et sans invités en personne.

Colbert a révélé à son public avant des vacances de deux semaines qu’il tournerait bientôt ailleurs que chez lui, mais ce ne sera pas le studio habituel où la série enregistre traditionnellement. Colbert a déclaré:

«À notre retour, je ne serai pas au théâtre Ed Sullivan, mais je ne dormirai pas non plus là où je travaille.»

Pendant ce temps, Corden reviendra dans son studio habituel, mais la série aura un tout nouveau look. Producteurs exécutifs Ben Winston et Rob Crabbe a déclaré dans un communiqué:

«Nous sommes très heureux d’être de retour dans notre nouveau look sur le studio 56 de Television City et avons hâte de faire de nouvelles émissions à partir de lundi. Il n’y a rien de plus important pour nous que la santé et la sécurité de notre équipe, donc revoir notre équipage en toute sécurité a valu tout le travail et la planification pour nous amener à ce point.

C’est un petit pas vers un semblant de normalité à Hollywood. Mais il faudra probablement un certain temps avant que la production de plus de films et d’émissions de télévision ne revienne là où elle était avant que la pandémie de coronavirus ne ruine toute l’année.

