Le dernier crépuscule livre, Midnight Sun, sorti plus tôt ce mois-ci et a époustouflé les fans de la saga en leur donnant une nouvelle perspective sur l’histoire à travers les yeux d’Edward Cullen.

Comme vous vous en doutez, le nouveau roman est instantanément devenu un succès et a atteint le n ° 1 sur la liste des meilleures ventes d’Amazon, avec plus d’un million d’exemplaires vendus en une semaine seulement. Alors que Meyer a commercialisé Midnight Sun comme une suite, le livre est en fait un récit de l’histoire mais du point de vue d’Edward. Si vous êtes un fan de la saga et que vous ne trouvez pas la nouvelle version qui incite à investir dans le roman, le fait que l’écrivain ait ajouté une scène manquante dans le livre original pourrait suffire à vous attirer.

Il semble cependant que Meyer n’en ait pas encore fini avec la franchise. Et pourquoi le serait-elle? Les fans ont attrapé la dernière suite comme les petits pains, et cela fait plus de 10 ans que nous n’avons rien vu de nouveau dans le monde de Twilight. Dans une récente interview dans le cadre d’un événement de livre en ligne avec Books-A-Million, voici ce que l’auteur a dit sur l’avenir de la série:

«Il y a deux autres livres que je pense dans le monde que je veux écrire. Je les ai décrits et un chapitre écrit. Je pense au premier, donc je sais qu’il est là. Je ne suis pas prêt à faire ça pour le moment, je veux faire quelque chose de nouveau. «

Cela doit être une annonce surprenante pour les fans, car Meyer avait précédemment affirmé que le seul crépuscule livre qu’elle envisageait d’écrire était «trois paragraphes sur mon blog indiquant lequel des personnages est mort». Mais ces deux pourraient très bien être des préquelles ou des retombées plutôt qu’une suite de Breaking Dawn.

Même dans ce cas, ce ne serait pas une continuation du récit d’Edward, comme l’auteur l’a récemment révélé au NY Times:

«C’est tout pour Edward. Ecrire de son point de vue me rend encore plus anxieux. Et l’expérience de l’écriture de ce livre n’a pas été très agréable. Donc non, je ne voudrais pas faire ça – d’autant plus que la Nouvelle Lune ne serait qu’un cauchemar de dépression et de vide. Je pense que cela vous donne suffisamment une idée de ce que c’est que d’être Edward pour que vous puissiez aller regarder les autres livres et vous sauriez ce qui se passe dans sa tête. «

Le meilleur pari serait de se concentrer sur un aspect complètement invisible de la franchise. Pour être sûr, cependant, nous devrons attendre une annonce officielle. Et en attendant, il est prudent de dire que Midnight Sun occupera les fans pendant un certain temps.