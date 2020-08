TOTO guitariste Steve Lukather a confirmé à Tone-Talk qu’il a terminé le travail sur son huitième album solo. Le suivi des années 2013 « Transition » est due dans les prochains mois via Mascotte.

Lukather a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): «J’ai eu la chance d’entrer en studio et de tout couper en direct avec les gars avant que ce virus ne prenne le dessus.

« Tout ce que je voulais dire avec cet album était que j’ai fait des disques sur-produits, et j’aime tout ce truc, et quand je dis ça, je ne le pense pas de manière négative. J’aime les grosses productions; tout mon les albums préférés sont de grandes productions, donc je ne m’en excuse pas.

«Mon concept avec cela était que je voulais embaucher des chats et mes amis – pas de répétition», a-t-il expliqué. « Moi et[[Jeff] Babko et Joseph [[Williams, TOTO]et[[David] Paich, nous avons écrit des choses, et Jeff a fait quelques charts, et nous avons tout le monde dans le studio. Jeff Babko sur les claviers; David Paich à l’orgue et au piano. Nous n’avons utilisé aucun synthétiseur sur le disque. Jorgen Carlsson de GOV’T MULE joué de la basse. Gregg Bissonette joué de la batterie. Tout s’est fait en direct; J’ai fait tous mes solos en live. Je me suis fait faire. Aucune piste de clic. Vieille école – années 70. Je suis allé pour un truc des années 70, et j’ai même fait quelques reprises pour le plaisir, de certains de mes artistes préférés, juste pour donner le ton à tout.

« À ce stade du jeu, c’est un record de vanité pour les gens qui aiment nos trucs, » Steve ajoutée. « Josephest dessus, et Josephle nouvel album, il passe tellement de temps à le produire méticuleusement et à le rendre génial. C’est sa première grande déclaration musicale, et il a vraiment grandi en tant que musicien. Je suis si fier de lui. [He’s] l’un de mes meilleurs amis – l’une des seules personnes que je laisse entrer chez moi à ce stade. Il vient tous les jours et ma fille le nourrit. Je l’aime à en mourir. Il est juste de la famille.

«J’ai joué sur son disque, donc ces disques vont sortir au même niveau, et nous allons sortir et travailler ensemble. [And there will be] surprises à venir. «

« Transition » a présenté un casting de stars de musiciens de premier plan, y compris Chad Smith (POIVRONS ROUGES CHILI) et Phil Collen (DÉF LEPPARD).

En plus de son travail avec TOTO, Lukather a joué sur des centaines d’albums avec certaines des plus grandes stars et légendes de la musique, notamment VAN HALEN, Whitney Houston, Alice Cooper, George Benson et Rod Stewart. Il a même joué de la guitare Michael Jacksonalbum phare de plusieurs millions de ventes « Thriller en francais ».