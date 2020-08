Depuis qu’il est devenu le grand phénomène Netflix en 2016, « Stranger Things » a toujours reçu l’affection de l’American Television Academy. Sa troisième saison n’a pas été l’exception, depuis a reçu huit nominations pour le gala qui se tiendra le 20 septembre. Par conséquent, en ce moment ses créateurs sont plongés dans une campagne promotionnelle atypique, en attendant que la crise des coronavirus se calme pour reprendre le tournage de la quatrième saison, sur laquelle ils ont des nouvelles avancées.

Millie Bobby Brown et Sadie Sink dans ‘Stranger Things’

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, Ross et Matt Duffer ont décortiqué les meilleurs moments du troisième opus et ont osé offrir de petits indices sur la fin définitive de la série, qui n’aura pas lieu dans un proche avenir. « La quatrième saison ne sera pas la fin. Nous savons quelle est la fin et quand elle le sera», déclare Ross Duffer.

Cette clairvoyance a été accentuée par la grave situation causée par la pandémie, qui en mars a provoqué le tournage, qui avait à peine commencé, a dû s’arrêter court, sans aucune perspective de quand les caméras pourraient rouler à nouveau. « Cela nous a donné le temps de regarder vers l’avenir et de découvrir ce qui est le mieux pour la série.. Commencer à comprendre cela nous a permis de préciser combien de temps nous avons besoin de cette histoire », déclare l’écrivain et producteur.

Extase musicale

Quant à votre moment préféré de la saison trois, Matt Duffer est clair que c’est la fin, quand les émotions des personnages convergeaient dans un moment musical puissant: « Il y a toujours des moments dont on ne sait pas s’ils vont marcher, mais voir comment fonctionnait le duo de » Neverending Story « entre Dustin et Suzie et comment les fans ont réagi [fue genial]. Gaten et Gabriella ont réussi. Quand nous l’avons enregistré, nous savions que cela fonctionnerait. «