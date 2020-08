L’ambition de Taïwan d’augmenter la production pour un public de langue chinoise à l’étranger a été renforcée par Studio76, une nouvelle société avec des projets en expansion.

La société basée à Taipei a eu une histoire bien remplie de deux ans dans la production d’émissions Web originales et de courts drames. Il prévoit maintenant une liste de nouveaux titres avec une narration hybride, à la fois à l’écran et au format manga.

Studio76 a déclaré à Variety qu’il prévoyait de produire quatre titres dans la seconde moitié de 2020 et huit en 2021. Chacun sera un long métrage de 100 minutes pouvant être diffusé en streaming sous forme de film numérique ou édité dans une mini-série de quatre épisodes. Les budgets moyens sont de 250 000 $ à 300 000 $.

Fondé en 2018, Studio76 est soutenu par la société de logiciels de streaming de musique basée à Taiwan KKBOX, le Fonds national de développement de Taiwan pour les projets d’investissement dans le contenu culturel et ABC Dream Ventures, une filiale du groupe japonais Asahi Broadcasting.

La société opère en tant que principal showrunner et développeur de propriétés intellectuelles avant de les mettre en service pour la production. L’entreprise assure également la distribution internationale.

Quatre titres ont déjà été produits cette année. Parmi les dernières sorties, citons le drame de basket-ball pour jeunes «Fly the Jumper», lancé à la mi-juillet, et le thriller policier «Kill For Love», dont la sortie est prévue le 28 août. Les deux titres sont diffusés sur Taiwan Mobile et le NASDAQ banderole chinoise Bilibili.

Alors que les productions cinématographiques et télévisuelles dans de nombreuses régions d’Asie ont été interrompues par COVID-19, le PDG et associé directeur de Studio76, Dennis Yang, affirme que la pandémie n’a eu «qu’un impact mineur sur Taiwan». De nombreuses productions sur le territoire étaient revenues à la normale à la mi-avril. «Certains réalisateurs, acteurs et actrices ont maintenant les mains pleines jusqu’à l’année prochaine», a déclaré Yang.

Même avant l’épidémie de coronavirus, Netflix, HBO Asia et Fox Networks Group s’étaient tous tournés vers des entreprises taïwanaises pour la production au cours des deux dernières années. «Taiwan a une bonne réserve de talents dans tous les domaines. Il y a aussi la liberté de créer », a déclaré Yang.

Les suivis de «Fly the Jumper» font partie du pipeline de projets Studio 76, mais ils prendront deux formats différents. Le premier sera un manga en un seul volume de 100 pages qui sortira au premier trimestre de 2021. Il sera suivi d’une suite de film numérique, ciblant le deuxième ou le troisième trimestre de l’année prochaine.

Le mois dernier, le gouvernement taïwanais a lancé la pompe pour une production davantage axée sur l’exportation. Elle a lancé Screenworks Asia, une joint-venture entre la Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) et Catchplay, un distributeur de films et un service de streaming local. Screenworks Asia vise à produire 100 heures de contenu original chaque année.