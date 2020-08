«Succession» pourrait être de retour en production avant la fin de l’année (avec un grand accent sur pourrait).

La saison 3 de la série à succès HBO, qui a récemment remporté 18 nominations aux Emmy, devait initialement commencer à tourner en avril, mais pour des raisons évidentes liées au COVID-19, la production a été retardée indéfiniment. Le plan, du moins pour le moment, est «d’essayer de penser à commencer à tourner à New York avant Noël», selon le showrunner et créateur Jesse Armstrong.

Armstrong a souligné que ces plans sont loin d’être concrets et ne sont encore «que de simples conversations», décrivant la situation actuelle comme «difficile».

«Qui sait si cela arrivera, mais c’est le plan pour le moment», a déclaré Armstrong à Variety.

Quant à la façon dont le flux de travail pour la saison 3 se déroule, Armstrong a déclaré que, comme de nombreux écrivains, le temps accru dont il dispose maintenant pour développer la saison à venir ne se révèle pas nécessairement très utile.

«Nous laissons le travail s’étendre pour remplir les hectares de temps que nous avons soudainement trouvés. Je ne fais probablement pas plus de progrès que si j’avais eu six semaines au lieu des six mois que nous avons eues », a-t-il déclaré.

Des questions ont été soulevées quant à savoir si la saison 3 s’attaquera à la pandémie de quelque manière, forme ou forme, et l’une des plus grandes stars de la série, Sara Snook, a récemment déclaré à Variety que si Armstrong l’incluait, il «voulait être délicat à ce sujet et juste classe. «

«Je pense que c’est une chose dont tout le monde est conscient, et le public est vraiment intuitif de nos jours. Même en voyant un masque à l’arrière-plan de quelque chose ou du désinfectant pour les mains, ces choses qui font partie de notre vie quotidienne, ces choses peut-être, mais rien de si manifeste qui va vraiment s’attaquer de front, car ce n’est pas le spectacle », A déclaré Snook. «Nous voulons voir les Roy faire ce qu’ils ont fait et que nous aimons, et non pas pivoter vers une histoire de pandémie.»

La «succession» tourne autour de la famille Roy et de la lutte de pouvoir entre les enfants de Logan Roy (Brian Cox) pour être nommé son successeur quand (ou peut-être si) il décide de quitter la tête de son conglomérat médiatique Waystar Royco.

La famille Roy élargie, ainsi que le conseiller juridique Gerri, se sont récemment réunis pour une conversation Variety Streaming Room, dans laquelle les membres de la distribution Jeremy Strong, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen et J.Smith-Cameron ont discuté de la deuxième saison de l’émission et partagé leurs moments préférés.

Au moment de la conversation, les acteurs n’avaient aucune idée du moment où la production recommencerait, et Cox était censé être le seul à savoir ce qui allait se passer dans la saison 3.

Culkin a précédemment résumé à quel point la situation de production est imprévisible lors d’une conversation pour Variety’s Actors on Actors.

«Nous pourrions commencer à tourner en septembre, ou pas», a déclaré Culkin.

Même si «Succession» parvient à rallumer les moteurs avant Noël, les téléspectateurs devront probablement attendre longtemps en 2021 pour savoir ce qui se passe pour eux-mêmes.