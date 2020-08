But

7,5 / 10

Jeter:

Gemma Arterton comme Alice

Gugu Mbatha-Raw comme Vera

Penelope Wilton comme Alice plus âgée

Tom Courtenay comme M. Sullivan

Lucas Bond comme Frank

Dixie Egerickx comme Edie

Dominic McGreevy comme garçon

Amanda Root comme Mme Lawrence

Jessica Gunning comme Mme Bassett

David Horovitch comme Albert

Aoibhine McFlynn comme Cassie

Écrit et réalisé par Jessica Swale

Synopsis:

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’écrivain reclus Alice voit sa vie séquestrée bouleversée lorsque Frank, un évacué du Blitz de Londres, est laissé à sa charge. Malgré la résolution initiale de se débarrasser de lui, Alice se retrouve et ses émotions réveillées par lui.

Revue de Summerland

À un moment donné Summerland, un jeune homme nommé Frank craint que son avion jouet ne s’écrase lorsqu’il le jette par-dessus une falaise. Alice, sa vieille gardienne croustillante, répond en expliquant: «La vie n’est pas gentille. L’angoisse est inévitable. Votre cœur se brisera. Vos amis mourront. Vous pourriez même penser à vous suicider. Des avions s’écraser, Frank. Ce qui compte, c’est la façon dont vous y faites face. »

C’est le film en quelques mots. Vous voyez, Alice a déjà enduré le chagrin et a décidé de fermer la porte de sa maison de plage du sud de l’Angleterre pour éliminer toute douleur potentielle à l’avenir. En tant que telle, elle s’est transformée en une célibataire crotchety qui passe son temps à écrire des romans fantastiques et à terroriser les citadins locaux. Dans une première scène, elle prend littéralement des bonbons d’un enfant.

Dans sa prise étroitement enroulée tombe Frank, un évacué de Londres qui porte plus que sa juste part de problèmes – sa famille est bloquée face à la Seconde Guerre mondiale, après tout. La relation entre Alice et Frank commence glaciale. «Parlez quand on vous parle», claque Alice avant de réprimander le jeune homme timide pour avoir raconté une blague pleine d’erreurs factuelles.

Cet étrange couple finira-t-il par s’entendre? Alice trouvera-t-elle de la place dans son cœur pour Frank? Est-ce qu’Alice aimera à nouveau? Eh bien, oui, en fait. Et assez tôt, en fait. Alice subit son changement de personnage obligatoire moins de trente minutes après le début du film, puis la vraie histoire commence.

Tu vois, Summerland il ne s’agit pas vraiment d’un garçon et d’une femme qui découvrent l’amitié. Au moins, ce n’est qu’une partie de l’histoire. Au lieu de cela, le film de Jessica Swale se concentre sur la difficulté de se débarrasser des douleurs du passé et d’apprendre à faire face aux complications inéluctables de la vie. Il y a un moment où Alice doit décider quand transmettre une terrible nouvelle à Frank, qui arrive le jour de l’anniversaire de l’enfant. Le lui dit-elle tout de suite et risque-t-elle de priver Frank d’un moment heureux? Ou lui permet-elle de s’accrocher au bonheur le plus longtemps possible? Si c’est ce dernier, comment lui dira-t-elle demain? Comment va-t-il réagir? Apprendra-t-il jamais à «gérer» la douleur? Va-t-il courir et se cacher comme Alice l’a fait tant d’années auparavant?

Summerland fonctionne comme une étude de personnage efficace avec de fortes performances de son casting et une merveilleuse partition de Volker Bertelmann. Rien dans l’intrigue ou dans la résolution plutôt ordonnée du film ne fera craquer personne, mais il y a un certain nombre de moments tranquillement puissants et plus que quelques surprises intéressantes dans le scénario de Swale pour garder les téléspectateurs engagés.

Assurez-vous d’apporter une boîte de mouchoirs… au cas où.

Dire beaucoup plus révélerait les secrets du film, ce qui gâcherait le plaisir. Il suffit de dire, Summerland porte un grand cœur et assez de magie pour en faire un endroit à visiter.

