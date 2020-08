Sway Calloway, animateur de l’émission « Sway In The Morning » de Shade 45, a été officiellement intronisé au National Radio Hall Of Fame.

Il n’y a pas si longtemps, Eminem s’est tourné vers les médias sociaux pour sensibiliser le public à une cause importante – l’intronisation potentielle de la légende de la radio Sway Calloway, qui l’a maintenue sur Shade 45 en tant qu’animatrice de Sway In The Morning. Bien avant cela, cependant, Sway travaillait pendant des décennies. N’oublions pas The Wake Up Show, une série qu’il a animée aux côtés de King Tech, qui a finalement donné à des rappeurs comme Em, Chino XL et Ras Kass leur première émission radio. Et bien sûr, il a joué un rôle central en nous apportant le classique viral « vous n’avez pas les réponses, Sway! »

Carlos Alvarez / .

Ce qu’il a, cependant, c’est un nouveau titre à placer sur son vaste curriculum vitae. À partir de maintenant, Sway a été officiellement intronisé au National Radio Hall Of Fame, un honneur qu’il a pris à Instagram pour célébrer plus tôt dans la journée. «Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté», commence-t-il. « BEAUCOUP de gens ont répondu à l’appel. Je ne peux pas exprimer assez combien je l’apprécie. Merci à ma culture HipHop, à ma famille et à mes auditeurs au fil des décennies. De l’équipe World Famous Wakeupshow avec King Tech, DJ Revolution et Carmelita. «

Il s’est également assuré de crier ceux qui l’ont aidé en cours de route, y compris son équipe actuelle Sway In The Morning que tous les citoyens honorés connaissent et aiment. « Également l’équipe #SwayInTheMorning (Heather B, Tracy G, Kelly Jackson, OQ, Dj Wonder, DB, Rich Nice, Mike Muse, Bj, Reggie Hawkins, Paul R. Eminem). » Nous souhaitons adresser nos félicitations à Sway pour son exploit bien mérité – pour ceux qui sont venus écouter son émission, assurez-vous de montrer un peu d’amour dans les commentaires ci-dessous.