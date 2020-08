Pour ceux d’entre vous qui ne suivent pas Talib Kweli ou ses mouvements sur Twitter, la légende du rap a mis en colère quelques personnes sur le site de micro-blogging. Début juillet, la vidéo de Lil Wayne et 50 Cent faisait son chemin sur Twitterverse lorsqu’un utilisateur a demandé au grand public quels rappeurs avaient épousé des femmes noires en dehors de Snoop Dogg. Une autre personne au hasard a envoyé une liste de noms comprenant Jay-Z, Killer Mike, Kendrick Lamar, Chance The Rapper, 2 Chainz et Talib Kweli. Une femme de 24 ans nommée Maya Moody a répondu au tweet en abordant le sujet du colorisme. « Littéralement, presque tous sont mariés à des femmes à la peau claire, mais c’est une conversation pour un autre jour. » C’est une réponse aléatoire qui a enflammé Twitter.

Talib Kweli a vu la réponse de Maya et a été irrité par son message. « Non, parlons de toutes mes relations aujourd’hui, » répondit-il. « Parlons-nous de toutes mes relations? La mère de mes enfants aussi? Ou parlez-vous uniquement de qui, selon vous, je suis actuellement en couple? Je veux dire, est-ce que tout cela vous concerne vraiment? » Ensuite, l’icône de la musique a parcouru ses anciens tweets et les a refait surface pour tenter de la discréditer. Selon un long exposé détaillé et approfondi de Jezebel, Kweli rédigerait parfois des tweets dirigés contre Maya pendant plus de 12 heures par jour.

Il l’aurait accusée d’être associée aux nazis, puis les fans du rappeur l’ont condamnée ainsi que sa famille. Leurs adresses, photos, lieux de travail et salaires ont été partagés. Les gens ont également commencé à menacer Maya. Jezebel a contacté Talib Kweli à propos de la controverse, et il a déclaré: «Maya Moody est une menteuse. Je n’ai jamais harcelé personne de ma vie. J’ai répondu, sur Twitter, aux mensonges que Maya a postés à mon sujet. Lorsque vous répondez à quelqu’un qui publie des mensonges à votre sujet, ce n’est pas du harcèlement. »

Cela a duré des semaines, y compris le rappeur partageant des captures d’écran sur sa page Instagram. Maya a également évoqué des accusations passées contre Keli de femmes qui ont déclaré avoir fait des avances sexuelles injustifiées – ce qu’il nie catégoriquement. Elle a fait quelques petits gestes en changeant son en-tête Twitter, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu’il ne lâchait pas. Il est entré dans IG Live et s’est plaint de Maya et a même commencé des discussions sur sa page Facebook. Puis, fin juillet, il a annoncé sur IG qu’il en avait fini avec Twitter. Cependant, un porte-parole de Twitter a déclaré à Pitchfork que Kweli avait été définitivement démarré pour avoir enfreint ses règles.

« Le compte a été définitivement suspendu après des violations répétées des règles de Twitter. Le but de Twitter est de servir la conversation publique. La violence, le harcèlement et d’autres types de comportement similaires découragent les gens de s’exprimer et, en fin de compte, diminuent la valeur de la conversation publique mondiale. Notre les règles doivent garantir que toutes les personnes peuvent participer à la conversation publique librement et en toute sécurité. «

