La CW apporte un changement à sa programmation du dimanche: le réseau a retiré le jeu télévisé britannique Taskmaster de son calendrier après un seul épisode mal noté, rapporte notre site sœur Variety.

La série, animée par le comédien Greg Davies et le créateur Alex Horne, a fait ses débuts le 2 août avec une note de 0,1 chez les adultes de 18 à 49 ans et à seulement 212 000 téléspectateurs. Le programme sera remplacé par des rediffusions de la quinzième et dernière saison de Supernatural, qui devrait se terminer cet automne.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Les Creative Arts Emmy Awards virtuels 2020 se dérouleront sur cinq nuits, en streaming sur Emmys.com du lundi 14 septembre au jeudi 17 septembre à 17 h HP, avec la cinquième diffusion en direct le samedi 19 septembre à 8 h. pm HE / 17 pm PT sur FXX.

* Bobby Cannavale (Retrouvailles, M. Robot) a rejoint la prochaine série limitée de Hulu, Nine Perfect Strangers, en tant que l’un des citadins stressés qui se rendent dans un complexe hôtelier de santé et de bien-être géré par le personnage de Nicole Kidman, selon The Hollywood Reporter.

* Amazon Prime a commandé la série non scénarisée The Pack, qui présente 12 équipes de chiens et leurs humains dans une aventure épique sur plusieurs continents. Le programme, animé par la médaillée d’or olympique Lindsey Vonn, sera présenté plus tard en 2020.

* L’ancienne superstar de la NBA Dwyane Wade animera et produira un remake du jeu télévisé britannique The Cube, dans lequel des paires de concurrents s’affrontent dans des défis à l’intérieur d’un petit cube en plexiglas, rapporte notre site sœur Deadline. WarnerMedia a donné à la série une commande de 10 épisodes, mais n’a pas encore annoncé lesquels de ses réseaux ou plates-formes numériques hébergeront l’émission.

* Valerie Mahaffey (Dead to Me, Young Sheldon) a été choisie pour le prochain drame de David E. Kelley d’ABC Big Sky dans le rôle d’Helen, une mère méticuleuse qui a une relation litigieuse avec son fils adulte vivant à la maison (joué par Chicago PD ‘ s Brian Geraghty).

* Le Rich Eisen Show, qui était auparavant diffusé sur le désormais disparu AT&T Audience Network, commencera à être diffusé sur NBCSN à partir du lundi 17 août. Puis, le lundi 5 octobre, l’émission commencera à être diffusée exclusivement sur Peacock.

