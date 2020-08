L’album «Folklore» de Taylor Swift est peut-être sorti depuis deux semaines déjà, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas commander le cycle de nouvelles de nouvelles sorties 14 jours plus tard avec une seule nouvelle chanson – l’ajout d’un morceau bonus qui était retenu par rapport à l’édition numérique précédente et ne sort que dans les rues maintenant dans le cadre du paquet CD sorti tardivement.

«The Lakes» vaut-il à lui seul une plongée profonde, comme la 17e piste au bout d’une déjà longue queue? Oui, si vous recherchez du contenu follement amoureux supplémentaire, du contenu supplémentaire qui déteste votre ex (étiquette), une orchestration plus luxuriante que celle entendue dans l’une des 16 chansons précédentes de l’album, ou si vous cherchez simplement un changement par procuration du paysage de la campagne britannique.

Cette nouvelle chanson mène ce tour d’horizon du vendredi 5 de certaines des meilleures nouvelles chansons du week-end. Notre liste restreinte comprend également un autre régal de coffre-fort de Prince; une chanson que Prince aurait presque pu enregistrer d’Omar Apollo; une confiserie de rupture d’Alexandre 23 qui est presque digne de la reine de rupture Swift; et une nouvelle chanson du dernier partenaire de duo de Taylor, Bon Iver, qui pourrait dérouter ou ravir les Swifties qui cherchent à approfondir ce catalogue pour la première fois (avec tout le monde).

Taylor Swift, «Les lacs»

Si vous êtes une Swiftie (et avec l’ambiance positive de «Folklore» qui lui donne le plus de succès consensuel dans sa carrière jusqu’à présent, ce terme peut couvrir une pluralité de fans de pop en ce moment), l’une des choses que vous aimerez peut-être se battre avec vos camarades Swiftariens dans les semaines et les mois à venir est la «vraie» fin de l’album. L’édition standard culmine avec «Hoax», la première fois qu’elle se termine sur une note découragée. Si vous n’avez pas envie de la suivre sur les falaises décrites dans ce numéro, vous préférerez peut-être la capsuleuse plus pleine d’espoir qu’elle propose dans l’édition de luxe «The Lakes». Même si c’est à mi-tempo, chargé de cordes et fait fréquemment référence à la dépression, c’est en fait l’une des chansons «folkloriques» les plus bouillonnantes, comme Swift décrit s’évader dans le Lakes District en Angleterre comme un tonique pour Twitter, mauvais- querelles sanglantes et autres fléaux urbains, muse à la remorque.

La région est apparue dans une autre nouvelle chanson qui semble également faire référence à une relation actuelle de guérison, «Invisible String» (dans laquelle un déjeuner du troisième anniversaire «down by the Lakes» est référencé). Ici, dans l’endroit le plus bucolique de Grande-Bretagne, elle dit qu’elle veut «voir la glycine pousser sur mes pieds nus / parce que je n’ai pas bougé depuis des années» – une étrange aspiration à la paresse pour quelqu’un qui vient de commencer et de terminer le l’album pop le plus célèbre de l’année en trois mois. Mais pouvons-nous l’aider si nous sommes le plus attirés par la chanson lorsqu’elle rappelle l’hystérie passée, pas la glycine actuelle? Parce qu’il y a-t-il jamais eu une distillation plus parfaite de l’éthos qui conduit son côté plus dramatique que dans un deuxième couplet qui commence: «Qu’est-ce qui devrait être enfoui sous ma peau / Dans des vagues de douleur à couper le souffle»? Il y a un côté si léger dans la chanson qu’elle est clairement un peu ironique quand elle invoque consciemment son «amour calamiteux et son chagrin insurmontable».

Il est également juste de dire qu’elle est aussi grave qu’une crise cardiaque quand elle dit qu’elle «est venue trop loin pour regarder des sleaze de namedropping me dire ce que valent mes mots», ce qui signifie évidemment mettre la queue sur l’un des titans de l’entreprise qui a mis un dollar valeur sur son catalogue Big Machine. Même là, cependant, elle est en train de jouer, élevant un célèbre habitant des lacs, William Wordsworth, dans son jeu de mots.

Avec un esprit toujours aussi furieux que celui de cette chanson, la glycine n’a aucune chance.

Prince, «Jour cosmique»

Regardez les fils de commentaires pour «Cosmic Day» de Prince et «AUATC» de Bon Iver et, par coïncidence, vous verrez beaucoup de commentaires presque identiques: «J’adore la chanson – mais pourquoi aurait-il dû la chanter avec cette voix? » Vous trouverez également de nombreux défenseurs pour ces deux-là, cependant, expérimentez avec des voix étranges dans le passé et le présent. Prince est ici à son plus «Camille» -ionique alors qu’il pointe sa voix dans une gamme féminine qui est plus caricaturale que falsetto. Mais cela fonctionne en quelque sorte, d’une manière qui correspond à la qualité fantastiquement «dérangée» des paroles. En tout cas, vous ne venez pas à «Cosmic Day» pour sa plus grande finesse vocale. Vous venez pour la guitare floue, marque de fabrique de l’album «Sign O ‘the Times» de 1987 (cette sortie est un aperçu d’un coffret à venir). Il est ici dans toute sa splendeur, en particulier à partir de la mi-parcours dans un brûleur de près de six minutes qui menace de se transformer en prog-rock avant de revenir à la sortie des jams.

Est-ce une bonne chose qu’il ne l’ait pas inclus sur «Sign»? Probablement. Est-ce une meilleure chose que nous puissions encore l’entendre, plus tard sinon plus tôt? Absolument.

Bon Iver, «AUATC»

Imaginez le fan de Taylor Swift qui a adoré le beau et sombre duo de Justin Vernon avec elle sur ce nouvel album et qui vient ensuite sur cette nouvelle chanson de Bon Iver à la recherche de quelque chose d’aussi simple et compréhensible. Ne pas le mettre sur Swifties ne pouvant pas saisir exactement «AUATC» – enfer, imaginez que les fans inconditionnels de Bon Iver arrivent aussi sur la piste, et vous obtenez à peu près le même résultat final. Quel que soit le filtre étrange que la voix de Vernon traverse ici, cela crée un niveau d’intrigue qui la rend plus curieuse et magnétique qu’elle n’aurait pu l’être si elle était coupée comme le simple numéro gospel-pop que vous pouvez facilement imaginer être devenu. Cela pourrait être bien d’avoir une version débranchée aussi, mais entendre le chanteur comme une sorte de Max Headroom accéléré rend la chanson étrangement plus douce, pas moins.

Que fait Bruce Springsteen en tant que chanteur de sauvegarde sur le morceau? Ou plus précisément, où est-il? (Vous pouvez l’entendre dans le refrain si vous écoutez attentivement.) Pourquoi y a-t-il un échantillon de «Shed a Little Light» de James Taylor honorant MLK vers la fin, en plus d’ajouter encore plus de valeurs aberrantes de rock classique à ce numéro arrangé très peu classique? Pourquoi Bon Iver fait-il référence à l’histoire du Nouveau Testament de Marie et Martha dans les paroles? Comment tout cela s’intègre-t-il dans la déclaration anticapitaliste que le groupe a publiée en accompagnement de la chanson – la plus évidente dans la phrase pour laquelle le titre sert d’acronyme, «Ate up all the cake»? En moins de deux minutes et demie, la chanson mord plus que ce que la plupart des auditeurs peuvent probablement mâcher. Mais ce qui ressort est un message d’espoir pour ceux qui sont chargés: «Un fardeau n’est pas un buste», et si vous êtes «debout toute la nuit» – vraisemblablement par souci – partagez-le.

Omar Apollo, «Stayback»

Si quelqu’un vous disait que le nouveau single d’Apollo est un extrait de «Sign O ‘the Times», vous ne pourriez pas le croire complètement. Le communiqué de presse du premier single de son premier album (après deux EPs) mentionne Parliament-Funkadelic, peut-être parce que Prince est une référence trop évidente ou commune. Qu’il suffise de dire que le chant aigu et le solo de guitare claquant sont tous les deux là… avec le désir de voir peut-être à quel point vous pouvez ralentir le funk tout en le faisant compter pour du funk.

Il y a une fine ligne entre la stupéfaction et le plaisir dans cette chanson d’après-rupture, comme on le voit dans une vidéo dans laquelle Apollo profite d’abord d’une fête à la piscine mais, après un dunking, a juste besoin d’un endroit pour s’écraser. «Stayback» est une délicieuse plante grimpante d’un numéro que vous soyez à la première phase de votre longue soirée ou à la fin – et cela fait certainement du bien d’être dans les débuts de carrière très prometteurs d’Apollo.

Alexandre 23, «Pris au milieu»

La vidéo semble avoir été tournée au Spaceland, récemment en retard et déploré, et si tel est le cas, RIP – mais il y a une carrière en train de naître ici alors qu’Alexander 23, qui n’a qu’un EP jusqu’à présent, revendique le début des années 20. paysage pop avec ce teaser assez irrésistible pour les choses à venir. C’est un thème assez familier – le garçon perd la fille; Le garçon ne sait pas s’il doit renouer avec la fille en tant qu’ami légitime plus tard ou laisser les chiens endormis mentir. Mais il y a des rides, à commencer par des changements d’accords qui ne vont pas exactement là où vous vous attendez (une qualité qui est de plus en plus courte).

Et en parlant de chiens, Alexander 23 a quelques belles observations sur les pensées errantes qui surviennent après une relation, comme: «Parfois, je pense à votre chien et je me demande si elle pense que je suis décédé / je suppose qu’une partie de moi est morte maintenant, alors je suppose elle a raison d’une manière étrange. Qui ne pense pas que les animaux vont penser après une rupture? (Et sinon, quel genre de sociopathe détestant les animaux êtes-vous?) Mais il a une réplique encore meilleure que celle-là, sur ce que ça fait d’être profondément proche de quelqu’un suivi de ce retour aux étrangers: «Vous savez tout de moi sauf comment ma journée était. En écoutant ce morceau, notre journée s’est améliorée.