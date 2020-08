Taylor Swift redessine la publicité de son nouvel album, Folklore, après avoir été accusée de plagiat

▲ L’interprète a sorti son album surprise le 24 juillet. Ici, dans une image tirée de son compte Twitter.

Presse Europa

Journal La Jornada

Lundi 3 août 2020, p. a10

Madrid. Taylor Swift a sorti le 24 juillet un album surprise intitulé Folklore, un travail qui a été un succès et qui a battu des records de reproductions sur Spotify et Apple Music. Cependant, le bonheur a été de courte durée pour le chanteur, qui a dû repenser le marketing de l’album après avoir été accusé d’avoir plagié le logo de l’album.

Amira Rasool, fondatrice de la marque de vêtements de créateurs africains The Folklore, a accusé la pop star d’avoir utilisé le logo de son entreprise. Attend un moment. Taylor Swift, c’est une chose d’utiliser le nom de folklore, mais vous volez aussi des logos de femmes noires, a-t-elle partagé sur Twitter.

Le propriétaire a également commenté ce qui s’est passé via Instagram. Taylor Swift fait de la promotion commerciale pour accompagner la sortie de son nouvel album, Folklore. Actuellement, il le fait avec les mots The Folklore imprimés. Sur la base des similitudes du design, je considère que le créateur de la publicité a copié le logo de mon entreprise », a-t-il déclaré.

L’interprète n’a pas hésité à modifier l’erreur et a répondu à Rasool: Amira, j’admire le travail que vous faites et je suis heureuse de pouvoir apporter une contribution à votre entreprise et soutenir le conseil Black in Fashion par un don.

Mes félicitations à l’équipe Taylor pour avoir reconnu les dommages causés par leur publicité à mon entreprise. Je reconnais qu’elle a été un grand défenseur des femmes et de leurs droits créatifs, c’est donc une bonne chose de voir son équipe penser de même, a posté Rasool plus tard.

Folklore est le huitième album studio de Swift et comprend 16 pistes plus une piste bonus. De plus, l’interprète a eu la collaboration d’artistes tels que Bon Iver, William Bowery et Jack Antonoff.