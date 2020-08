▲ Gerardo Quiroz, Guillermo Wiechers, Alejandro Gou, Tina Galindo, Morris Gilbert, Tito Dreinhüffer et Juan Torres, de l’association, ont offert une conférence de presse.Photo Cristina Rodríguez

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Vendredi 14 août 2020, p. 6

Le théâtre est en soins intensifs, ont averti les producteurs lors du lancement d’un SOS afin que les salles de scène soient rouvertes à 50% de leur capacité, après 22 semaines d’inactivité, au cours desquelles ils sont sans revenus et luttent pour survivre.

L’appel de ce jeudi était énergique et urgent au gouvernement de Mexico pour réactiver cette expression artistique dont dépendent directement 10000 familles dans le pays, parmi les acteurs, musiciens, danseurs, huissiers, caissiers, techniciens. , les accessoires, les costumiers, les dramaturges, les réalisateurs, les scénographes, les designers et tous ceux qui n’ont pas reçu de revenu monétaire depuis cinq mois.

Dans ce contexte, la Société mexicaine des producteurs de théâtre AC (Teatromex), qui regroupe 128 des principaux hommes d’affaires, a exigé la réouverture des forums et promis d’appliquer des protocoles sanitaires stricts, en permanence, avant et après chaque représentation. .

Cinq mois plus tard, sans performances, la situation de la communauté théâtrale est extrêmement grave, il est donc urgent de prendre des mesures qui permettent la réactivation de ce secteur vital pour la société, ont exprimé les producteurs Tina Galindo, Morris Gilbert, Alejandro Gou, lors d’une conférence de presse. Gerardo Quiroz, Juan Torres, Tito Dreinhüffer et Guillermo Wiechers, membres du conseil consultatif de Teatromex.

Nous sommes également victimes de ce virus et nous voulons demander à la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, quand et comment se fera le retour de cette immense machinerie qui est mise à zéro, ont-ils souligné.

Cet appel à l’aide intervient un jour après la réouverture des salles et nous demandons le même traitement, a déclaré Alejandro Gou.

La pétition, ont-ils soutenu, est accompagnée de l’engagement de Teatromex à mettre en œuvre un programme qui adhère aux directives sanitaires fédérales et étatiques afin de contribuer au contrôle et à la fin de la pandémie à laquelle nous sommes confrontés dans le monde.

Cette proposition commencera par le nettoyage en profondeur et la désinfection de chacune des zones des espaces théâtraux, pour garantir la santé et l’intégrité physique des deux compagnies, pour reprendre immédiatement les saisons interrompues il y a presque un semestre, ainsi que pour les spectateurs.

Une fois les théâtres en fonctionnement, le plan strict de nettoyage et de désinfection sera maintenu en permanence dans chacun de leurs espaces, afin d’éviter toute situation qui pourrait mettre en danger la santé de tout spectateur, artiste ou membre du communauté théâtrale.

Le 15 mars, les théâtres ont baissé le rideau en raison de la pandémie de Covid-19, et maintenant nous ne parlons pas seulement de réactivation dans le cas du théâtre commercial, mais de toutes les personnes qui se consacrent à cette activité, a déclaré Alejandro Gou, qui a exposé que ce secteur génère un déversement économique géant, et maintenant la crise a provoqué un effet domino, parmi tous les éléments qui sont étroitement liés à l’activité scénique.

Les gens ont le droit de travailler, de survivre et de subsister, ont convenu les hommes d’affaires lorsqu’ils ont approuvé l’appel au chef du gouvernement de la capitale, car ils ont un besoin urgent de réponses à une contingence jamais connue; Nous avons également été respectueux de la plus haute autorité qu’est le ministère de la Santé et il est temps de savoir où se trouve l’aide qui a été offerte et que nous avons demandée, ont-ils souligné.