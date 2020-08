Un autre jour, une autre histoire de Tekashi 6ix9ine. Il a officiellement terminé sa peine de prison, qui s’est terminée par un séjour de quatre mois en détention à domicile dans un lieu secret.

Bien qu’il soit toujours obligé d’accomplir les heures de service communautaire, à partir du 1er août, 6ix9ine peut à nouveau parcourir librement les rues sans les contraintes de la loi. Pour ses fans, cela signifie qu’il y aura plus de musique, plus de pêche à la traîne et plus d’attention.

Tekashi 6ix9ine a réactivé ses comptes de médias sociaux

Auparavant, le rappeur devait fermer ses comptes Twitter et Instagram en prévision de la modification de ses arrangements de confinement à domicile.

À la mi-juillet, les avocats de 6ix9ine ont confirmé que dans l’intérêt de sa sécurité personnelle, ils lui avaient conseillé de désactiver temporairement ses réseaux sociaux. Ils voulaient s’assurer que son adresse n’était divulguée à aucun membre de gang.

Son équipe a également déclaré que le rappeur «Trollz» avait son propre service de sécurité composé d’anciens officiers du NYPD et d’agents fédéraux.

Depuis le 1er août, 6ix9ine est de retour sur Twitter et Instagram en publiant des images de son tournage vidéo et en annonçant son nouveau single. Il est allé plus loin en allant sur Instagram Live pour parler de ne pas avoir peur.

Tekashi 6ix9ine a abordé la question de la protection à l’embauche et a invoqué des rappeurs morts

Au jour 2 de sa liberté, 6ix9ine n’a eu aucun scrupule à discuter de son choix d’avoir une équipe de sécurité. Dans sa vidéo Instagram Live tournée en se promenant dans les rues de New York, il a déclaré que beaucoup de gens lui demandaient pourquoi il restait avec la sécurité.

Sa raison? «Pourquoi votre rappeur préféré est-il mort en ce moment avec des balles dans le visage?» il a dit. Se faisant appeler le roi de New York, il a ajouté: «Pourquoi vous tous les rappeurs préférés se faire tirer dessus dans le visage f *** ing et tout ça? Hein? »

6ix9ine a déclaré qu’il gardait la sécurité avec lui parce que «vous n’allez pas R.I.P. moi! » ou mettez-le sur un t-shirt. Il a dit qu’il ne voulait jamais vivre dans la peur.

Lorsqu’il a fait participer DJ Akademiks à la conversation, il a laissé entendre que si Nipsey Hussle et Pop Smoke avaient la sécurité, ils seraient toujours en vie. Ils ont ensuite eu une brève discussion sur l’utilisation de gardes de sécurité pour les artistes hip-hop.

Certains fans n’ont pas été trop gentils avec les propos de Tekashi 6ix9ine

Une fois que le mot s’est répandu sur Internet que 6ix9ine a utilisé Pop Smoke, Nipsey Hussle et Xxxtentacion comme exemples pour défendre son choix, certaines personnes ont été en colère.

Sur Twitter, ce commentaire a reçu plus de 8 000 likes: «6ix9ine a sauté sur ig en direct et n’a pas respecté X, Pop Smoke et Nipsey. F ** K 6IX9INE. » Une autre personne a ajouté: « 6ix9ine dissing pop smoke ne me convient pas … s’il ne laisse pas simplement cet homme reposer en paix. »

Un certain nombre de commentateurs pensent que Tekashi a fait le mauvais choix de carrière en mentionnant Pop Smoke et Nipsey lors de sa discussion. Ils l’ont averti qu’il devrait suivre les conseils de DJ Akademiks pour quitter la ville.

D’autres ont observé la vidéo et ont senti que le langage corporel de 6ix9ine se lisait comme s’il se méfiait de son environnement. En tout cas, beaucoup ne veulent rien entendre d’autre que le rappeur «GOOBA» a à dire sur les autres rappeurs, et certains réclament la fin de sa carrière.