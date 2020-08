Les collaborateurs de ‘Sálvame’ sont peut-être les commentateurs de télévision qui jouent le plus d’expériences télévisuelles. Ces dernières années, nous les avons vus vivre ensemble dans une maison dans « Save me squat », beaucoup d’entre eux ont dû cuisiner dans « The Last Supper », l’émission de talents culinaires la plus surréaliste sur petit écran, en plus d’occuper l’une de leurs chaises. Ils ont participé à «Save me Snow Week» ou nous les avons vus chanter sur «Save Me Stars». Eh bien, si nous pensions avoir tout vu, ce jeudi 6 août, la nouvelle section du programme a été officiellement présentée dans lequel oui, ils sont à nouveau mis à l’épreuve.

María Jesús Ruiz, dans ‘Save me’

Dans un été atypique où toutes les fêtes de la ville ont été annulées En raison de la crise des coronavirus et de la peur de nouvelles épidémies, Telecinco et La Fábrica de la Tele ont décidé d’intégrer ces festivals à l’ensemble populaire du programme Telecinco et d’inonder les maisons de leurs téléspectateurs de lumière et de beaucoup de musique. Ce même jeudi, ‘La verbena de Sálvame’ est sortie, une nouvelle section musicale du magazine dans lequel les collaborateurs se mettront à la place d’artistes de renom sur la scène nationale et internationale.

Escaleto, l’un des éditeurs du programme, a été chargé de donner des détails sur cette section, qui sera hebdomadaire sur le programme Telecinco. Il a expliqué que chaque semaine, un collaborateur sera choisi pour jouer dans sa performance particulière et Il le fera en se mettant dans la peau d’un chanteur; le meilleur de tous remportera un « prix succulent ». Le premier d’entre eux est Alonso Caparrós, qui, dans le premier épisode de cette section ‘La verbena de Sálvame’ imitera la célèbre artiste Shakira avec sa chanson mythique « Waka-Waka ».

Après la section de María Jesús Ruiz

Contrairement à d’autres sections qui ont été faites dans le programme, Escaleto a déclaré que cette fois, le défi ne sera pas d’imiter, mais d’effectuer une performance. Pour cela, le coiffeur Manuel Zamorano mettra son équipe à disposition du programme et de l’artiste. Ce sera donc une nouvelle section qui suivra dans le sillage de ‘La Pequena Ruize Señora’ dans lequel María Jesús Ruiz devait se mettre à la place de toutes sortes d’artistes chaque semaine.