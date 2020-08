Trois semaines après qu’un pic de cas de coronavirus a obligé l’équipe du Telluride Film Festival à annuler son événement 2020, les organisateurs ont annoncé la programmation qui aurait été.

«The Show», comme le festival se réfère à son programme annuel, prévoyait d’inclure «Ammonite», une histoire d’amour avec Kate Winslet et Saoirse Ronan; «Nomadland» de Chloé Zhao, réalisatrice de «The Rider»; «Concrete Cowboy» occidental contemporain avec Idris Elba; et le film de braquage de Roger Michell «The Duke», avec Helen Mirren et Jim Broadbent – qui feront tous les quatre leur première à Venise ou à Toronto.

Mais de nombreux films de la programmation riche en documentaires n’ont été sélectionnés pour aucun de ces festivals, ce qui explique pourquoi la directrice générale de Telluride, Julie Huntsinger, a estimé qu’il était important de partager leurs sélections. L’équipe Telluride garde généralement ses sélections secrètes jusqu’à la veille du festival, qui a lieu pendant le week-end de la fête du Travail dans la petite communauté du Colorado. Jusqu’au 14 juillet, Huntsinger et son équipe avaient exploré des moyens d’organiser une version sûre de l’événement, y compris la distance sociale, des sièges réservés et des projections en plein air. Mais les habitants n’étaient pas si enthousiastes à l’idée, et le district scolaire avait demandé au festival de ne pas utiliser ses installations, et de nombreux participants reportaient leurs laissez-passer jusqu’en 2021 à la place.

Compte tenu des ravages que le COVID-19 a causés à la communauté créative, la directrice exécutive Julie Huntsinger a estimé que rendre leurs sélections publiques – et partager des détails sur les endroits où certaines d’entre elles peuvent être vues – était le meilleur moyen de soutenir les films et les cinéastes. En plus de la projection de films, le festival organise trois médaillons d’argent chaque année, avec des hommages spéciaux pour les lauréats. Les lauréats de cette année auraient été Anthony Hopkins (dont le drame de Sundance, « The Father », a été sélectionné), la star de « Ammonite » Kate Winslet et la scénariste-réalisatrice-productrice de « Nomadland » Chloé Zhao.

La programmation Telluride 2020



«After Love» (Aleem Khan, Royaume-Uni)

«All In: The Fight for Democracy» (Liz Garbus, Lisa Cortés, États-Unis)

Comment regarder: dans certains cinémas le 9 septembre, disponible en streaming sur Amazon Prime Video le 18 septembre

«The Alpinist» (Peter Mortimer, Nick Rosen, États-Unis)

Comment regarder: suivez @redbulldocs pour visionner les mises à jour

«Ammonite» (Francis Lee, Royaume-Uni)

Comment regarder: Festival international du film de Toronto (10 au 19 septembre)

«Andrey Tarkovsky. Une prière cinématographique »(Andrey A. Tarkovsky, Italie-Fédération de Russie-Suède)

«Pommes» (Christos Nikou, Grèce-Pologne-Slovénie)

Comment regarder: Festival du film de Venise (2-12 septembre)

«The Automat» (Lisa Hurwitz, États-Unis)

Comment regarder: suivez sur Facebook.com/THEAUTOMATthemovie pour les mises à jour de la projection

«Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé» (Frank Marshall, États-Unis)

«Charlatan» (Agnieszka Holland, République tchèque-Irlande-Pologne-Slovaquie)

Comment regarder: projection au Festival international du film de Transylvanie, en cours

«Concrete Cowboy» (Ricky Staub, États-Unis)

Comment regarder: Festival international du film de Toronto (10 au 19 septembre)

«Cher M. Brody» (Keith Maitland, États-Unis)

«The Duke» (Roger Michell, Royaume-Uni)

Comment regarder: Festival du film de Venise (2-12 septembre), sortie en salles printemps 2021

«Le père» (Florian Zeller, Royaume-Uni-France)

Comment regarder: Festival international du film de Toronto (10 au 19 septembre)

«Boule de feu: visiteurs de mondes plus sombres» (Werner Herzog, Clive Oppenheimer, Royaume-Uni-États-Unis)

Comment regarder: Festival international du film de Toronto (10 au 19 septembre), diffusion sur Apple + (date à déterminer)

«Ibrahim» (Samir Guesmi, France)

Comment regarder: sortie française le 9 décembre

«Mainstream» (Gia Coppola, États-Unis)

Comment regarder: Festival du film de Venise (2-12 septembre)

«Mandibules» (Quentin Dupieux, France)

Comment regarder: Mostra de Venise (2-12 septembre), sortie française le 2 décembre

«MLK / FBI» (Sam Pollard, États-Unis)

Comment regarder: Festival international du film de Toronto (10 au 19 septembre)

«Le plus beau garçon du monde» (Kristina Lindström, Kristian Petri, Suède)

«Never Gonna Snow Again» (Małgorzata Szumowska, co-dir. Michał Englert, Pologne-Allemagne)

Comment regarder: Festival du film de Venise (2-12 septembre)

«Nomadland» (Chloé Zhao, États-Unis)

Comment regarder: Festival du film de Venise (2-12 septembre), Festival international du film de Toronto (10-19 septembre), Telluride From Los Angeles Drive-In Screening (11 septembre), Festival du film de New York (25 septembre- 11 octobre), sortie en salles automne 2020

«Notturno» (Gianfranco Rosi, Italie-France-Allemagne)

Comment regarder: Festival du film de Venise (2-12 septembre), Festival international du film de Toronto (10-19 septembre)

«Pray Away» (Kristine Stolakis, États-Unis)

«Il n’y a pas de mal» (Mohammad Rasoulof, Allemagne-Iran)

Comment regarder: sortie en salle et virtuelle sur http://www.KinoMarquee.com d’ici fin 2020

«To the Moon» (Tadhg O’Sullivan, Irlande)

Comment regarder: Venice Days Film Festival (2-12 septembre)

«Déchiré» (Max Lowe, États-Unis)

« The Truffle Hunters » (Michael Dweck, Gregory Kershaw, Italie-États-Unis-Grèce)

«Truman & Tennessee: An Intimate Conversation» (Lisa Immordino Vreeland, États-Unis)

«The Way I See It» (Dawn Porter, États-Unis)