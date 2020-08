Le chinois Tencent Music Entertainment a conclu un accord de coopération stratégique avec le thaïlandais GMM Grammy. Cette décision «représente une exploration conjointe réussie du marché asiatique du divertissement musical numérique par les deux parties», ont déclaré les entreprises.

Il s’appuiera de manière significative sur la communauté sociale de karaoké en ligne WeSing de TME, et permettra la co-création de contenu au moyen d’adaptation et de couvertures.

GMM Grammy est la plus grande société de musique en Thaïlande, avec plus de 80% de part de marché. C’est le label derrière des artistes dont Bird Thongchai, Bie Sukrit, Christina Aguilar qui ont chacun vendu plus d’un million d’unités dans le pays. Il représente également des artistes tels que Bodyslam, Potato, Cocktail, Getsunova, Peck Palitchoke, Palmy, Atom, MeYou et Pam MBO qui sont familiers aux fans chinois. GMM a également un pied dans la diffusion cinématographique et télévisuelle.

TME, soutenu par Tencent et coté à la bourse de New York, est la plus grande société de musique en ligne de Chine. Ses activités vont du streaming musical aux fonctions de musique sociale, y compris WeSing. Elle a conclu des accords stratégiques antérieurs avec des labels étrangers, dont le japonais Being et le sud-coréen JYP, SM et YG. Il a également présenté les œuvres des musiciens étrangers Takuya Kimura, Arashii et Blackpink aux consommateurs de musique chinois.

«Ce partenariat intégrera la force des deux parties. En tirant parti de la plate-forme de communication créée par WeSing, GMM Grammy vise à étendre notre bibliothèque de contenu musical et à élargir l’interaction des utilisateurs pour élargir notre vision du divertissement musical numérique », a déclaré Phawit Chitrakorn, PDG de GMM Music chez GMM Grammy.

«La coopération stratégique entre TME et GMM Grammy vise à faire en sorte que la culture de divertissement musicale thaïlandaise représentée par GMM Grammy soit appréciée de plus en plus de consommateurs chinois. Grâce à cette coopération, TME espère construire un «habitat» musical pour les fans de la culture thaïlandaise », a déclaré un porte-parole anonyme de TME dans un communiqué préparé.