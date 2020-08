Le 26 août, pratiquement toutes les routes du marché lucratif du cinéma britannique et irlandais mènent à Warner Bros. ‘ « Principe. » Dans la plupart des cinémas du pays à cette date, vous pouvez regarder n’importe quel film, à condition qu’il s’agisse de «Tenet».

Au cinéma Omnimax de Limerick, en Irlande, les clients peuvent choisir parmi 19 séances pour l’opus magnum très attendu et trois fois reporté de Christopher Nolan. Au Cineworld de Wolverhampton, en Angleterre, le public a le choix entre 29 émissions «Tenet» le 26 août, tandis que l’Odeon à Cardiff, au Pays de Galles, en propose 16 et le Vue Ocean Terminal à Édimbourg, en Écosse, 19.

Pour le géant du cinéma européen Vue, qui a ouvert la vente de billets pour «Tenet» mardi à minuit, le film représente jusqu’à présent 60% des billets vendus au Royaume-Uni mercredi. Le PDG de Vue, Tim Richards, dit à Variety que ces chiffres ne feront qu’augmenter.

«Vous allez voir un démarrage lent, puis ça va reprendre très, très rapidement dans la semaine avant la sortie [as more venues open]», Dit Richards. Vue compte 91 cinémas au Royaume-Uni et en Irlande, et tous sauf deux, qui sont en cours de rénovation, devraient ouvrir à temps pour «Tenet».

L’arrivée de «Tenet» est une aubaine bienvenue pour un territoire dépourvu de divertissement à succès, et qui a vivement ressenti l’aiguillon de la VOD premium révolutionnaire de Disney pour «Mulan». Des films tels que le thriller de Russell Crowe «Unhinged» ont soutenu le box-office britannique, rapportant 231 871 $ à ce jour, mais le marché a désespérément besoin d’un pôle de tente pour attirer le public.

«Nous avions acheté des billets pour« Unhinged », mais avons décidé de sauter le voyage à Cineworld [at] L’O2, car de nombreux restaurants sur place n’étaient pas ouverts pour en faire une journée, et nous avons pensé que c’était un film que nous pouvions facilement attendre et regarder sur notre écran de télévision ou notre ordinateur portable », Ashanti Omkar, présentatrice à la BBC Asian Network et Akin Aworan, son mari, ont déclaré à Variety.

«Tenet», en revanche, était le biggie que nous attendions de regarder sur le Superscreen de l’O2, qui est l’un des écrans les plus larges d’Europe. Et ce film est celui que Christopher Nolan avait l’intention de voir sur grand écran », ont déclaré Omkar et Aworan.

Les mots clés ici sont Christopher Nolan, qui reste un énorme tirage au sort au box-office dans son pays d’origine. Son mindbender 2010 «Inception», par exemple, maintenant à sa sortie pour le 10e anniversaire au Royaume-Uni, a collecté 56,5 millions de dollars lors de sa sortie originale, tandis que «Dunkirk» de 2017 a rapporté 80,8 millions de dollars sur le territoire.

Pour de nombreux fans locaux, «Tenet» sera leur premier voyage au cinéma depuis la fin du verrouillage, et son directeur est la seule raison de revenir.

«Sa capacité à placer le public au centre du spectacle que ses mondes créent signifie que ses films demandent à être vus dans un véritable environnement cinématographique», déclare le fan Cameron Longer, qui regardera «Tenet» au Cineworld IMAX à Watford . «Pour moi, seul un cinéaste avec le sens de la grandeur et la vision de Nolan serait en mesure de me convaincre de revenir au cinéma.

Le tirage au sort de Nolan permet également de surmonter les problèmes de santé et de sécurité dans certains cas. Christina Tencheva a réservé pour regarder « Tenet » au BFI IMAX de Londres, qui est exploité par Odeon. Le film est «probablement le seul pour lequel je suis prêt à prendre un risque, et si je suis satisfait de la sécurité du cinéma, j’irai vers d’autres», dit Tencheva.

D’autres ne sont pas aussi optimistes. L’industrie du théâtre britannique reste fermée, au moins jusqu’en septembre, en raison de problèmes de distanciation sociale. Le metteur en scène Alex Packer, dont les crédits incluent «13» et «Ballistic», a tweeté: «J’adorerais voir IMAX TENET. Prix ​​du billet BFI: 23,75 £ Taxe de congestion 15 £ Parking environ: 15 £ Plus pas une seule information sur le site Web ODEON concernant les mesures de sécurité ou les sièges distants. Rien du tout. Comme si tout était normal. Donc dans l’ensemble: Non, non. Malheureusement.

J’adorerais voir IMAX TENET.

Prix ​​du billet BFI: 23,75 £

Taxe de congestion 15 £

Parking environ: 15 £

De plus, pas une seule information sur le site Web ODEON concernant les mesures de sécurité ou les sièges distants. Rien du tout. Comme si tout était normal.

Donc dans l’ensemble: Non. Non. Malheureusement. – Alex Packer (@_alexpacker) 12 août 2020

«Je suis juste totalement surpris et frustré que les salles qui sont autorisées à ouvrir, en particulier quelque chose d’aussi haut et pertinent et [exciting] et tout cela, c’est se sentir très, très mal préparé et de mauvaise qualité », a déclaré Packer à Variety.

D’autres fans ont une perspective différente de l’expérience cinématographique. Jacob Cakes, qui regarde le film au Vue de Scunthorpe, a déclaré: «Le directeur de mon théâtre a noté que les mesures correctes ont été mises en place pour le rendre aussi sûr que possible. Lignes limitées [and] sièges, matériel de nettoyage, masques à porter, etc. »

Dans l’ensemble, l’ambiance est celle d’une excitation débridée. « Nous attendions avec impatience » Tenet « car nous sommes tous de grands fans de Nolan et nous avons hâte de ressentir à nouveau le plaisir de regarder un nouveau film au cinéma », a déclaré la fan Chloe Fanning à Variety.

Jacob Chatwin, quant à lui, regarde « Tenet » le jour de l’ouverture sur l’un des écrans IMAX de Cineworld Birmingham – un voyage qu’il attend depuis qu’il a enregistré un aperçu du film avant « Star Wars: The Rise of Skywalker » Noël dernier.

« Il n’y a pas d’autre réalisateur comme lui », a déclaré Chatwin solennellement. «Vous devez simplement regarder ses films sur grand écran – où ils appartiennent.»

Manori Ravindran a contribué à ce rapport.