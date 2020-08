Le Mexique a tout pour plaire. Nous connaissons ses habitants comme le reste du monde. Une gastronomie considérée comme un site du patrimoine mondial, certaines des plus belles plages du monde, nous avons 7 principaux écosystèmes, des richesses naturelles partout et une culture vraiment enviable. Au sein de ce dernier, lvilles préhispaniques comme Teotihuacán représentent le meilleur de notre passé, et maintenant nous avons une vidéo pour profiter de cette zone archéologique comme jamais auparavant.

Arriver en tant que nouveau et incroyable projet du Mexicain Tarsicio Sañudo Suárez, qui a obtenu une autorisation spéciale pour graver les pyramides de Teotihuacán, Cette vidéo nous permet d’apprécier la beauté de cette ville qui a connu son apogée pendant la période classique III-VII d. C.

La vidéo a été publiée via la chaîne YouTube Postandfly, dédiée à capturer le monde du point de vue que les drones donnent. Là, la vidéo qui porte son nom a été lancée « La cité des dieux ». Une série de prises de vue aériennes nous montre la beauté incomparable du complexe archéologique de l’État du Mexique accompagné d’une musique à couper le souffle.

Vous pouvez également lire: VOICI COMMENT LES DIFFÉRENTES VILLES DU MONDE REGARDENT EN QUARANTAINE

Dans la vidéo magnifique et surréaliste le Pyramide du Soleil et de la Lune, ainsi que ses compagnons complexes qui formaient une fraction de la ville de Teotihuacán ou « Lieu où les hommes deviennent des dieux ». Cette zone archéologique était l’une des plus grandes villes préhispaniques de Méso-Amérique.

« Depuis que j’ai commencé à piloter des drones, c’était un endroit où je voulais aller [Teotihuacán]. J’ai essayé plusieurs fois mais cela n’a pas pu être fait. Cette fois, des amis photographes m’ont invité, car l’un d’eux est en train de réaliser un projet de ruines archéologiques ». Ecrivez Tarsicio dans la description de la vidéo. «Un climat difficile, beaucoup de vent, seulement quelques heures de lumière. Mais j’ai pu réaliser des choses que je n’avais jamais vues de cet endroit. C’est une vidéo très spéciale pour moi. J’espère que tu apprécies ».

« La Cité des Dieux » n’est qu’un épisode parmi tant d’autres que Tarsicio Sañudo a fait sur sa chaîne YouTube. En commençant la quarantaine, il a réalisé un projet collaboratif sur l’apparence des différentes villes d’Amérique latine face aux conséquences de l’isolement. Une vidéo unique et irremplaçable de grands soins qui semblent habités par des fantômes. Pour l’instant, profitons Teotihuacan comme jamais auparavant:

Voir sur YouTube