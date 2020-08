Le compositeur Terence Blanchard recevra le prix TIFF Variety artisan aux TIFF Tribute Awards, dont la diffusion est prévue le 15 septembre à CTV.

La nouvelle a été annoncée mercredi par Joana Vicente et Cameron Bailey, les codirecteurs du Festival international du film de Toronto (TIFF). Le prix Variety artisan récompense chaque année un membre prospère de l’industrie du divertissement pour son travail dans le cinéma et le divertissement dans son ensemble. Il a été décerné au directeur de la photographie Roger Deakins l’année dernière.

Certains des crédits de films récents de Blanchard incluent «Da 5 Bloods», «Harriet» et «BlacKkKlansman», ce dernier qui lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure partition originale. Il a également remporté six Grammy Awards au cours de sa carrière.

«Depuis plus de 25 ans, Terence Blanchard a composé certaines des plus époustouflantes et

émouvant des partitions au cinéma et à la télévision », a déclaré Vicente. «Il a créé des merveilles musicales pour le public et a contribué à élever chaque projet auquel il a participé. Nous sommes ravis de lui remettre le TIFF Variety Artisan Award et de présenter son travail dynamique, notamment «One Night in Miami» et «Bruised», que nous avons hâte de partager avec notre public TIFF en septembre. »

Blanchard a composé «One Night in Miami» de Regina King et «Bruised» de Halle Berry, tous deux projetés cette année au TIFF. « Bruised » aura sa première mondiale au festival, qui se déroulera du 10 au 19 septembre. Il a également composé la musique de six épisodes de « Perry Mason » de HBO cette année.

«Terence Blanchard a un génie musical sans égal – ses partitions se sont amplifiées

l’énergie, la sincérité et le drame de chacun des projets incroyables dans son corps fascinant de

travail », a déclaré Steven Gaydos, vice-président exécutif du contenu chez Variety. «Son art révolutionnaire a changé l’appréciation musicale telle que nous la connaissons. Il continue à maintes reprises, à travers le son, de changer la façon dont les histoires sont racontées au public.

Kate Winslet et Sir Anthony Hopkins recevront cette année les prix d’acteur hommage au TIFF, C hloé Zhao remportera le prix du réalisateur TIFF Ebert et Mira Nair recevra le prix Jeff Skoll dans les médias d’impact.

Les TIFF Tribute Awards 2020 sont produits par les studios Bell Média en partenariat avec le Festival international du film de Toronto. Emmanuel Groneveldt est le directeur de la production de divertissement et un producteur exécutif aux côtés de Chris Perez.