Tetsuya Watari, l’acteur japonais qui a travaillé avec les favoris de la secte internationale Seijun Suzuki et Kinji Fukasaku sur certains de leurs films les plus connus, est décédé le 10 août d’une pneumonie à 78 ans. Sa mort a été annoncée vendredi à la suite d’un enterrement familial privé.

Rejoignant le studio Nikkatsu en 1964 après avoir été diplômé de l’Université Aoyama Gakuin, Watari est rapidement devenu un pilier de son line-up d’action, mettant en vedette dans Suzuki «Tokyo Drifter» de 1966 et «Outlaw: Gangster VIP» de Toshio Masuda en 1968, qui est devenu un six-part séries. Les deux films ont été largement projetés à l’étranger et sont depuis réédités pour le divertissement à domicile.

Après que Nikkatsu ait transféré la production à la pornographie softcore en 1971, Watari a quitté le studio et a rejoint Ishihara Promotion, l’agence de talent créée par le mentor et mégastar de Nikkatsu Yujiro Ishihara en 1963.

En 1975, Watari a joué dans le biopic d’action de Fukasaku «Yakuza Graveyard», jouant un gangster autodestructeur basé sur un modèle réel. Mais il a été empêché par la maladie d’apparaître dans la série de gangsters de Fukasaku, «Batailles sans honneur et humanité» (1973-74).

Watari a également joué dans les émissions de flics de télévision les mieux notées «Seibu Keisatsu» (Western Police, 1979-84) et «Taiyo ni Hoero» (Roar at the Sun, 1986).

En 1987, après la mort d’Ishihara, Watari a pris la présidence d’Ishihara Production et a occupé ce poste jusqu’en 2011.

En proie à la maladie tout au long de sa carrière, y compris le cancer rectal en 1991 et une crise cardiaque en 2015, Watari a néanmoins construit une longue et impressionnante liste de crédits de films et de télévision, commençant comme un jeune gangster intrépide et aux yeux chauds avec Nikkatsu et devenant le formidable. kidnappeur grisonnant du thriller Hideyuki Hirayama 2004 «Lady Joker».

Watari avait un jeune frère, Tsunehiko Watase, qui a également connu le succès en tant qu’acteur, y compris des apparitions dans la série «Batailles sans honneur et humanité». Il est décédé à 72 ans en 2017.