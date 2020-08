The 1975, Nile Rodgers, Jessie Ware et bien d’autres ont signé une nouvelle lettre ouverte s’engageant à lutter contre le racisme systémique et d’autres formes de préjugés au sein de l’industrie de la musique, comme le souligne Variety. La lettre #NoSilenceInMusic a également été signée par plus de 700 membres de l’industrie de la musique au Royaume-Uni, y compris des producteurs, des auteurs-compositeurs, des gestionnaires, etc.

«Nous, représentants de l’industrie de la musique, écrivons pour démontrer et exprimer notre détermination, que l’amour, l’unité et l’amitié, et non la division et la haine, doivent et seront toujours notre cause commune», commence la lettre. Les signataires se sont également engagés à «s’exprimer et à s’unir dans la solidarité» lorsqu’ils sont témoins de problèmes d’islamophobie, de xénophobie, d’homophobie et de transphobie »en plus du racisme systémique. «Nous sommes unis pour éduquer et éliminer le racisme maintenant et pour nos générations futures», conclut la lettre. Lisez-le en entier ci-dessous (via Variety).

La lettre arrive quelques jours après que le rappeur londonien Wiley ait été abandonné par sa société de gestion à la suite d’une série de déclarations et de remarques antisémites qu’il a publiées sur les réseaux sociaux. Mardi 28 juillet, l’Alliance pour les droits des artistes (ARA) a partagé une lettre ouverte signée par des artistes tels que Mick Jagger, Lorde, Pearl Jam, Elvis Costello et plus encore concernant l’utilisation non autorisée de musique par des politiciens.

Nous, représentants de l’industrie de la musique, écrivons pour démontrer et exprimer notre détermination, que l’amour, l’unité et l’amitié, et non la division et la haine, doivent et seront toujours notre cause commune.

Au cours des derniers mois, à travers une série d’événements et d’incidents, les racistes et antisémites anti-noirs, ainsi que ceux qui prônent l’islamophobie, la xénophobie, l’homophobie et la transphobie, ont démontré à plusieurs reprises qu’ils veulent clairement que nous échouions tous. Que ce soit le racisme systémique et l’inégalité raciale mis en évidence par la brutalité policière continue en Amérique ou le racisme anti-juif promulgué par des attaques en ligne, le résultat est le même: suspicion, haine et division. Nous sommes au pire lorsque nous nous attaquons les uns les autres.

Des minorités de tous horizons et de toutes confessions ont lutté et souffert. De l’esclavage à l’Holocauste, nous avons des souvenirs collectifs douloureux. Toutes les formes de racisme ont les mêmes racines – ignorance, manque d’éducation et bouc émissaire. Nous, l’industrie de la musique britannique, nous unissons fièrement pour amplifier nos voix, pour assumer nos responsabilités, pour nous exprimer et nous solidariser. Le silence n’est pas une option.