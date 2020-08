Les pionniers australiens de l’électronique, The Avalanches et l’International Space Orchestra, se sont associés pour créer une vidéo collaborative épique pour l’exploit «Wherever You Go». Jamie xx, Neneh Cherry et CLYPSO. Filmé en direct pendant le verrouillage, le visuel présente des contributions musicales de scientifiques, d’astronautes et d’ingénieurs de la NASA et du SETI. Robbie Chater et Tony DiBlasi des Avalanches, quant à eux, font également leur toute première apparition dans un clip vidéo.

Initialement publié en juillet via Astralwerks, « Peu importe où tu vas » s’ouvre avec des échantillons de The Voyager Golden Record – un disque en cuivre plaqué or contenant des sons et des images de la Terre qui a été lancé dans l’espace en 1977. Le morceau acclamé comprend des voix de Neneh Cherry et du producteur de troptronica basé à Sydney, CLYPSO, ainsi que des contributions de Mick Jones au piano.

Créé en 2012, l’Orchestre international de l’espace est le premier orchestre mondial de scientifiques de l’espace, avec des membres du Centre de recherche Ames de la NASA, de l’Institut SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) et de l’Université internationale de l’espace. Dirigé par Nelly Ben Hayoun-Stépanian, concepteur d’expériences de l’Institut SETI, avec le directeur musical Evan Price, l’ISO a joué aux côtés d’artistes tels que Bobby Womack, Damon Albarn, Beck, Sigur Rós, The Prodigy et Savages.

«Nous sommes éternellement reconnaissants au Dr Nelly Ben Hayoun et à l’International Space Orchestra pour une expérience vraiment magique, inspirante et connective», ont déclaré DiBlasi et Chater dans un communiqué. «Au cours d’un verrouillage dur, il a renouvelé notre foi dans la musique, l’humanité et le pouvoir de la connexion, de la science et de l’amour. Nous avons tellement de respect pour tous ceux de la NASA et de l’Institut SETI et le travail qu’ils font pour repousser les limites de l’exploration humaine, en essayant de trouver les réponses à l’univers, et qui et ce qui se trouve au-delà de notre quartier.

Dans le cadre de cette passionnante collaboration, The Avalanches a également eu l’occasion de développer une sonification du message d’Arecibo, une émission radiophonique de 1974 diffusée dans l’espace, offrant des messages sur la Terre et l’humanité. C’est la première fois que le message d’Arecibo est traduit en musique. Il fera partie d’un prochain projet du duo, selon un communiqué de presse.

«Les Avalanches travaillent depuis quelques années sur un album inspiré de l’espace», a déclaré le Dr Ben Hayoun-Stépanian. «En recherchant des sons provenant de l’espace, ils sont tombés sur le travail brillant développé par nos scientifiques de l’Institut SETI et par l’Orchestre international de l’espace. Très vite, il est devenu évident que notre collaboration musicale devait se concentrer sur l’inspiration de nouvelles perspectives et de nouveaux désirs pour comprendre l’univers.

Elle a poursuivi: «Nous espérons que nos performances permettront de susciter davantage de curiosité et d’intérêt pour rechercher d’autres galaxies et l’intelligence et la vie extraterrestres. Travailler avec The Avalanches a été notre plus grand honneur, l’une des expériences les plus cosmiques que nous ayons rencontrées.

