Tyler Cameron de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette donne aux fans un aperçu de sa vie avec sa nouvelle chaîne YouTube. Il montre aux fans son «trio» non sexuel le plus exaltant auquel il ait jamais participé dans sa dernière vidéo.

«La Bachelorette» Tyler Cameron | Presley Ann / WireImage

Que fait Tyler Cameron de «The Bachelorette» dans la vie?

Lorsque Cameron est apparu dans The Bachelorette Season 15, son titre de poste a été répertorié comme un «entrepreneur». Cependant, après les dernières saisons, de nombreux candidats finissent par quitter leur emploi à temps plein pour devenir des influenceurs Instagram, des YouTubers ou des personnalités de la télévision à plein temps.

L’homme de 27 ans originaire de Jupiter, en Floride, est un influenceur Instagram et il a maintenant lancé sa propre chaîne YouTube. Cependant, dans sa première vidéo, il a dit aux fans qu’il espérait lancer bientôt son entreprise de construction.

Cameron a une émission sur Quibi, où il montre ses compétences en matière de contrats. La série s’appelle Barkitecture, et dans celle-ci, Cameron crée des niches personnalisées avec l’architecte d’intérieur Delia Kenza.

Nous nous attendons également à le voir faire une apparition sur The Bachelor Season 25 avec son meilleur ami, Matt James, en tête. Ainsi, Cameron gagne son argent en faisant une variété de choses à ce stade de sa vie.

Quel a été le «trio le plus exaltant» de Tyler Cameron?

Dans la dernière vidéo YouTube de Cameron, il s’est associé à Michael «Mikey» Caruso et Mike Frankenbush pour apprendre à faire du ski nautique pieds nus. Le champion du monde Caruso a montré à Cameron comment se tenir debout sur ses talons et lui a donné quelques conseils. Puis Cameron a sauté directement à la «bôme» sur le côté du bateau et a commencé le ski nautique pieds nus.

«Je pensais qu’il y aurait beaucoup plus d’effacements», dit Cameron après sa première tentative.

Ensuite, il se tient debout sur une ligne courte, et ses autres amis l’essaient. Plus tard dans la vidéo, Caruso, Cameron et Frankenbush font du ski nautique pieds nus ensemble sur le «boom» du côté du bateau.

«C’était le trio le plus exaltant que j’aie jamais eu», dit Cameron après que le bateau l’ait récupéré. «Nous avons tous sauté sur le boom – Mikey, JP et moi – hors de contrôle. Et après? »

Les fans disent à l’ancien candidat de Bachelorette, Cameron, ce qu’ils veulent voir ensuite

« Ayez votre propre » Les hommes racontent tout « avec certains des gars de votre saison puisque vous n’avez pas pu être à » Les hommes racontent tout! « », Demande un fan dans les commentaires de la vidéo. «Parlez d’histoires amusantes pendant le tournage, et certaines coulisses de la scène, ce serait cool!»

D’autres fans suggèrent des bloopers, la pêche sous-marine, le saut en parachute et le wakeboard. Un spectateur ajoute qu’il aimerait voir plus «d’actes de gentillesse aléatoires».

«Nous allons faire beaucoup de cela, je le promets !!» Cameron a répondu au fan, qui a suggéré de répandre plus de «positivité» dans le monde.

La chaîne YouTube de Cameron a été lancée le 11 août 2020. Il prévoit de publier de nouvelles vidéos tous les mardis.