Comme si le tournage de «The Bachelorette» en quarantaine n’était pas assez dramatique, l’émission de télé-réalité d’ABC à front féminin a été secouée par d’autres rebondissements réels qui se joueront à l’écran dans la saison à venir.

Au cours du week-end, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la tête de « The Bachelorette », Clare Crawley, serait remplacée par l’ancienne « Bachelor », Tayshia Adams, lorsqu’un utilisateur de Reddit a posté que Crawley était tombé amoureux d’un candidat dès le début et a refusé de continuer tournage.

Alors que ABC et Warner Bros.TV ont refusé de commenter la bombe sur le plateau, des sources affirment que les reportages de tabloïd et de blog qui ont fait surface au cours du week-end ne sont pas tous entièrement exacts.

Cependant, des initiés ont informé Variety du fait qu’il y a une certaine validité aux rumeurs selon lesquelles Crawley et Adams pourraient échanger la position de leader au cours de la saison. En d’autres termes, Crawley – la femme qui a été choisie à l’origine comme «The Bachelorette» pour la saison 16 – ne sera pas complètement remplacée et son scénario dramatique sera diffusé au cours de la saison.

«Cela s’annonce comme une saison très intéressante du point de vue créatif avec beaucoup de rebondissements», a déclaré un initié de la production à Variety.

Même si Crawley était tombé amoureux d’un concurrent dès le début du tournage, un membre de la distribution ne peut pas prendre la décision de quitter la série pour laquelle il est sous contrat. Cependant, si l’équipe de production pense qu’un départ de la distribution pourrait profiter au scénario, le changement pourrait certainement se produire.

Ajoutant plus de carburant à l’incendie, à la fin de ce week-end, Crawley a brièvement aimé un tweet sur Adams devenant «The Bachelorette», avant de ne pas aimer le message sur Twitter. Les membres de la distribution «Bachelor» ne sont pas autorisés à avoir leur téléphone pendant la durée du tournage, de sorte que l’interaction de Crawley sur les réseaux sociaux soulève des questions sur sa localisation. De plus, Variety apprend que les SMS ne sont pas passés par le téléphone d’Adams le week-end dernier, ce qui pourrait indiquer qu’elle est effectivement sur le plateau.

La rumeur hors écran a toujours alimenté la franchise «The Bachelor» avec des tabloïds et des blogueurs qui publient des tonnes d’histoires, alors que chaque saison est en production – certaines sont vraies, et d’autres non vraies. Dans ce cas, les rumeurs de Crawley et Adams maintiennent sûrement la saison à venir dans les gros titres, ce qui pourrait expliquer pourquoi le réseau et le studio ne fournissent aucun commentaire, et encore moins nient les différents rapports. ABC refuse généralement de commenter les rumeurs de production concernant la franchise.

Variety a appris qu’aucune sorte d’annonce ne devrait être faite pour le moment et le drame sera conservé pour la saison lors de sa diffusion cet automne.

Si Adams devenait la deuxième star de la saison 16 de «The Bachelorette», elle apporterait plus de diversité à la franchise de longue date des émissions de rencontres qui a souffert des années de critiques pour son manque de diversité, mais a jeté son premier rôle masculin noir. , Matt James, pour la prochaine saison de «The Bachelor», dont la diffusion est prévue début 2021.

Adams, qui est métis, est apparu pour la première fois en tant que finaliste de la saison de Colton Underwood de «The Bachelor», puis est passé à la sixième saison du spin-off estival, «Bachelor In Paradise».

La production de cette saison de «The Bachelorette» a été arrêtée à la mi-mars, alors que la pandémie de coronavirus commençait à se propager aux États-Unis, interrompant pratiquement toute la production à Hollywood. La production en est maintenant à quatre semaines, alors que les acteurs et l’équipe sont essentiellement mis en quarantaine dans une bulle dans une station balnéaire du sud de la Californie, qui a été entièrement louée juste pour filmer la série ABC. Des sources indiquent que le drame de Crawley s’est produit alors que la production était à peu près à mi-chemin.