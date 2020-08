Wilford Brimley peut être mieux connu comme le porte-parole de Quaker Oats et le visage de la sensibilisation au diabète, sans oublier d’avoir l’une des plus belles moustaches et une voix apaisante et grand-père. Mais il était aussi un acteur de personnage doué, étant apparu dans des films tels que Cocon, La chose, Le naturel, et L’entreprise. Malheureusement, Wilford Brimley a maintenant quitté ce monde à 85 ans.

TMZ a été le premier à apprendre que Wilford Brimley était décédé samedi matin à son domicile dans l’Utah. Le New York Times a ajouté que Brimley avait récemment été dans l’aile USI de l’hôpital après avoir été malade pendant environ deux mois en raison de complications avec ses reins.

Né à Salt Lake City, Utah et élevé à Santa Monica, Californie, Wilford Brimley est devenu un vrai cow-boy dans l’Idaho, le Nevada et l’Arizona avant de s’enrôler dans le Corps des Marines. Après son service, il est retourné au travail des cols bleus en tant qu’ouvrier de ranch, wrangler et forgeron, ce qui informerait sa présence à l’écran de style occidental qu’il a apporté à presque tous les rôles qu’il jouait. En fait, c’est ce travail qui a commencé sa carrière à Hollywood, ferrant des chevaux pour des films occidentaux et des émissions de télévision, et même décroché un rôle non crédité à cheval dans Avocat et l’original Le vrai courage.

Suite à une apparition en tant que forgeron Kung Fu, il a commencé à travailler régulièrement à la télévision en Le sentier de l’Oregon, Le pays de l’éveil, Comment l’Occident a été gagné, y compris un rôle récurrent sur Les Waltons.

Mais c’était sa performance de vol de scène dans Le syndrome de la Chine avec Jack Lemmon et Jane Fonda qui lui ont donné une percée dans sa carrière qui ferait de lui l’un des acteurs les plus connus d’Hollywood.

Tout au long des années 1980, Brimley a fait des allers-retours entre les longs métrages sur grand écran et les téléfilms. Ses rôles dans les longs métrages inclus Brubaker, Limite, Absence de malice, Vallée de la Mort, La chose, 10 à minuit, Assez dur, Le naturel, et Cocon. À la télé, Brimley pourrait être repéré dans Roughnecks, High Road to China, Fille de rodéo, Meurtre dans l’espace, et Ewoks: la bataille d’Endor.

Curieusement, les années 1980 ont également donné à Brimley un rôle dans L’entreprise Série télévisée, et il aura plus tard un rôle de soutien clé dans l’adaptation du long métrage du roman de John Grishm L’entreprise, bien que la série n’ait rien à voir avec le livre ou l’adaptation cinématographique. D’autres apparitions mémorables au cinéma ont eu lieu dans les années 90 avec Cible difficile, Mes compatriotes américains, et In & Out, ainsi qu’une apparition d’invité dans Seinfeld.

Mais les années 1980 et 1990 ont également transformé Brimley en une star commerciale, car il est devenu le porte-parole de Quaker Oats, livrant le slogan amical mais vaguement sévère, « » C’est la bonne chose à faire et la manière savoureuse de le faire. » Après avoir contracté le diabète, Brimley est également devenu connu pour être apparu dans de nombreuses publicités télévisées pour Liberty Medical, une société spécialisée dans la livraison à domicile de produits médicaux tels que les fournitures de test du diabète.

Brimley a également utilisé sa voix riche pour enregistrer plusieurs albums de jazz, et il était également un guitariste expérimenté.

Peu d’acteurs deviennent aussi célèbres que Wilford Brimley sans remporter aucun Oscars ou Emmys, mais il était un homme du cru, humble avec une forte présence à l’écran, et ses expériences de la vie réelle ont immédiatement ajouté du poids à n’importe quel personnage qu’il jouait. Repose en paix.

