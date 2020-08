« The Eight Hundred » a marché devant tous ses concurrents au box-office chinois avec des revenus rappelant l’époque pré-COVID, totalisant 75,7 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture, selon les données du traqueur industriel Maoyan. Cela porte sa cume depuis les aperçus de la semaine dernière à 119 millions de dollars.

Le récit par Helmer Guan Hu d’une impasse historique entre soldats chinois et japonais dans les années 1930 à Shanghai est le premier véritable nouveau blockbuster à frapper le marché chinois depuis que le coronavirus a fermé les cinémas fin janvier. Au cours des cinq semaines qui ont suivi la réouverture des salles chinoises fin juillet, les titres disponibles aux téléspectateurs ont été soit des rééditions de tarifs plus anciens, soit des films hollywoodiens sortis il y a des mois dans d’autres pays et ayant déjà circulé parmi de nombreux téléspectateurs illégalement en ligne.

«The Eight Hundred» aurait dû sortir l’été dernier, mais a été retiré à la dernière minute en raison de problèmes de censure. La version actuellement en salles est 13 minutes plus courte que celle qui aurait été projetée l’année dernière.

Les commentateurs chinois ont attribué son succès explosif à «une recrudescence de l’enthousiasme patriotique du peuple pendant la période pandémique».

Sur l’application Maoyan plus populiste, où le titre a une note de 9,2 sur 10, les gens ont surtout dit qu’ils aimaient le film parce qu’il était émouvant. Lors de la sélection des phrases clés pour décrire pourquoi ils l’ont apprécié, ils ont choisi «intrigue émouvante», «une fin émouvante» et de nombreux «moments déchirants» comme facteurs bien plus qu’ils n’ont sélectionné d’autres facteurs tels que «bon scénario», «bonne créativité», ou «bonnes valeurs de production».

«Un film d’éducation patriotique qui fait bouillir le sang, qui nous permet de ressentir à nouveau le sentiment de connexion des combattants sanglants à leur pays d’origine!» a écrit l’un des avis d’utilisateurs les plus populaires.

Un autre a déclaré sans ambages que se plaindre du film n’était pas patriotique et donc inacceptable, écrivant: «Seules les personnes ****** iraient insulter [this film], des gens qui ne savent même pas de quel pays ils sont », en utilisant des étoiles pour désigner un descripteur défavorable.

Tous les autres titres de ce week-end étaient loin derrière « The Eight Hundred », avec seulement deux autres franchissant la barre du million de dollars.

Son concurrent le plus proche était une réédition 4K restaurée de «Harry Potter et la pierre du sorcier», qui a rapporté 4,2 millions de dollars ce week-end, sa deuxième sortie en salles. Cela porte sa cume de la Chine 2020 à 24 millions de dollars.

Les nouveaux films hollywoodiens ne s’en sont pas beaucoup mieux tirés. «En avant», qui a fait ses débuts en Chine en milieu de semaine le mercredi 18 août, a rapporté 1,96 million de dollars lors de son premier week-end au cinéma pour se classer troisième. Sa consommation actuelle pour le territoire est maintenant de 2,7 millions de dollars.

Pendant ce temps, « Trolls World Tour » a débuté vendredi à un week-end brut de seulement 554 000 $.

D’autres films hollywoodiens n’ont également fait qu’un gémissement des affaires, notamment «Bad Boys for Life» (414 235 $), «Interstellar» (370 330 $) et le film de guerre «1917» (213 512 $).

Un facteur contribuant à leur piètre performance est que la plupart des projections ont été attribuées à «The Eight Hundred». Ce film représentait en moyenne 60% du total des projections dans tout le pays au cours du week-end, tandis que «Trolls» en comptait environ 4%, «En avant» environ 6% et «Harry Potter» environ 11,5%.

Le rapport entre le nombre de projections qui seront données à un film par rapport à un autre peut être sujet à beaucoup de travail en coulisses, mais revient finalement à la conviction des cinémas qu’un titre particulier leur rapportera de l’argent.

Maintenant que « The Eight Hundred » a brisé la glace, d’autres blockbusters locaux seront probablement encouragés par sa performance à recommencer à fixer les dates de sortie. Déjà à venir, deux titres compétitifs du nouvel an chinois qui avaient été précédemment retirés en raison de COVID: l’animation «Jiang Zi Ya» et le drame de volleyball de Peter Chan «Leap», tous deux devant faire leurs débuts pendant les vacances de la fête nationale début octobre.