Sony a déjà sorti tous ses grands titres exclusifs cette année, mais cela ne veut pas dire que nous n’aurons pas de nouveaux accessoires et figurines inspirés de ses franchises bien connues. En fait, certains des plus populaires auront des figurines Funko Pop, notamment The Last Of Us et Death Stranding.

Via son Twitter, Funko a annoncé qu’il s’associerait à Sony Interactive Entertainment pour livrer cette année de belles et sympathiques figurines Pop, qui seront inspirées par certaines de ses franchises les plus populaires.

Au total, il y aura 5 nouvelles figurines inspirées de Ratchet & Clank, Twisted Metal, Death Stranding et The Last Of Us. Tous arriveront au cours de cette année, mais auront des prix légèrement différents. Ratchet et Clank seront vendus ensemble pour 22,99 $, Sweet Tooth de Twisted Metal pour 29,99 $ et Sam et Joel pour 11,99 $ chacun.

Ici vous pouvez jeter un oeil:

Les figurines Funko Pop ont été annoncées pour les États-Unis comme exclusives à GameStop, et nous ne savons toujours pas si elles arriveront au Mexique via un distributeur national, même s’il est probable que nous puissions les acquérir dans les magasins mexicains étant donné la popularité des franchises Sony et des figurines. Pop.