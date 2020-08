Miss Monster apparaît dans des endroits emblématiques de Los Angeles pour soutenir «The Masked Singer» de Fox, tout en promouvant un message adapté à la pandémie: portez un masque.

À partir du 20 août, l’activation de «Masked Singer» met en vedette le personnage «Miss Monster» de l’émission à la jetée de Santa Monica et reprend le célèbre panneau de Randy’s Donuts. Le personnage fait également une apparition à Hollywood à côté du grand personnage de dinosaure (actuellement masqué pour COVID) au sommet du musée Ripley’s Believe it or Not.

« Miss Monster » était un personnage de la saison 3 de « The Masked Singer », plus tard révélé être porté par l’icône de la musique Chaka Khan. Le costume est l’équivalent du «Monster» de la saison 1, le personnage borgne qui s’est avéré être le gagnant de cette saison, T-Pain.

La costumière Marina Toybina supervise les créations de «The Masked Singer», et elle, avec la superviseure des costumes Grainne O’Sullivan, les assistantes costumières Gabrielle Letamendi et Candice Rainwater, ont toutes été nominées dans les costumes exceptionnels pour une catégorie d’émissions de variété, de documentaire ou de téléréalité. . (Le spectacle a également remporté un nom dans cette catégorie l’année dernière).

Pendant ce temps, la grande nouvelle cette année pour l’émission est que «The Masked Singer» a été nominé cette année dans la catégorie programme de concours exceptionnel.

« Masked Singer » est devenu un succès rapide, et une pierre angulaire du programme de Fox – à tel point que la série a reçu la place de prune derrière le Super Bowl plus tôt cette année. L’émission, qui est revenue en production cette semaine pour la saison 4, se classe comme la série de divertissement n ° 1 de cette saison.

Voici d’autres photos de la campagne « The Masked Singer »:

«The Masked Singer» avec l’aimable autorisation de Fox