Plus de 20 ans après la première du premier film de Matrice a marqué un avant et un après dans le cinéma de science-fiction, l’un de ses esprits créatifs a confirmé ce que l’on croyait depuis de nombreuses années sur le film: oui, la Matrice est une allégorie de l’expérience du personnes trans et ça se lit comme ça, a confirmé l’un de ses directeurs, Lilly Wachowski.

Dans une interview pour Netflix Film Club, Wachowski a discuté des comparaisons qui ont été faites avec l’intrigue de The Matrix et le expérience trans. À Lilly Wachowski, qui il a co-réalisé le film avec sa sœur Lana, en 1999, le monde n’était pas encore prêt à en parler. Cependant, son histoire est venue du point de vue de quelqu’un qui est «toujours dans le placard», comme c’était son cas à l’époque:

«Je suis reconnaissant que les gens parlent de Matrix avec un récit trans. J’adore la signification de ces cassettes pour les personnes trans et la façon dont elles viennent me dire: «Ces films ont changé ma vie».

Lilly Wachowski a déclaré que l’idée de la matrice concerne le désir de transformation. Même Switch, le personnage joué par Belinda McClory, était destiné à être un homme dans le «monde réel» et une femme dans la matrice. Cependant, il note qu’à la fin des années 1990, monde de l’entreprise Je n’étais pas encore prêt pour ça.

« C’est pourquoi je me suis tourné vers la science-fiction et la fantaisie et j’ai joué à Donjons et Dragons », a déclaré le cinéaste. « Parce qu’il s’agissait de créer de nouveaux mondes. »

Découvrez l’interview complète de Lilly Wachowski ici:

