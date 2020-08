La direction d’Ambulante a pu protéger son équipe, mais elle ne le voulait pas: El Otro Crew, les travailleurs licenciés

Sergio Raúl López et Jorge Caballero

Spécial pour La Jornada et Reportero

Journal La Jornada

Dimanche 16 août 2020, p. 5

L’association civile documentaliste ambulante a temporairement fermé à la fois sa tournée documentaire, ainsi que l’exposition Ambulante Presenta et le projet éducatif Ambulante Beyond, en plus de licencier les vingt intérimaires qui avaient un contrat annuel, comme mesure pour faire face à la fermeture des salles. le cinéma et les espaces culturels, ainsi que la réduction des subventions et des fonds publics réutilisés pour atténuer la pandémie de Covid-19.

Les anciens travailleurs ambulants ont formé le collectif El Otro Crew. Dans une interview avec ce média, ils ont déclaré: «Le conseil d’administration d’Ambulante a pu protéger leur équipe, mais ils ne le voulaient pas. Ambulante, progressivement, a changé sa structure interne et est devenue une société AC, une des soi-disant «ONG d’élite». Cela montre une voracité de thésaurisation des fonds, ainsi qu’un business plan agressif et une gestion des ressources sous la protection et l’image de ses fondateurs, Diego Luna et Gael García Bernal ».

Lundi dernier, 27 juillet, rapportent-ils, les travailleurs encore d’Ambulante AC ont été convoqués à une réunion par Zoom par la directrice générale, Paulina Suárez, liée à la décision de fermer Ambulante, faire une pause pour repenser l’organisation et l’organigramme, en plus de peser les projets qu’ils pourront réaliser à moyen terme et ont été informés de leur licenciement.

Les anciens employés préfèrent parler collectivement et rester anonymes en raison de la clause de secret industriel par contrat.

La réunion, ont-ils ajouté, a duré deux minutes, sans laisser de temps pour les questions. Les travailleurs ont été convoqués individuellement pour le même jour et le lendemain dans les bureaux de l’AC, dans le quartier rom, pour signer les démissions, le règlement et la résiliation du contrat. Dans tous les cas, la directrice opérationnelle d’Ambulante, Roxana Alejo, a expliqué qu’ils ont dû démissionner pour obtenir le bénéfice du règlement en tant que travailleurs temporaires, embauchés contre rémunération et sans droit à la liquidation de la loi.

Au-delà du spectre de la pandémie, qui frappe véritablement divers secteurs du pays, l’argumentation des dirigeants sur le manque de ressources était incompréhensible, mais en même temps impossible à réfuter face à notre lettre de règlement et au dilemme de partir sans rien ou avec quelques pesos dans le sac pour survivre les mois suivants au chômage, expliquent-ils.

Ce média a demandé un entretien avec Suárez et Alejo depuis le 7 août, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Le 22 juillet, les résultats du programme de dons 2020 de l’Institut mexicain de la cinématographie (Imcine) ont été publiés, dans lesquels 2 millions 100000 pesos ont été attribués à Documental Ambulante AC, pour la tournée documentaire Ambulante 2020, plus 950 mille pour le conseil municipal de Morelia, pour Ambulante Beyond. Le lendemain, les travailleurs, concentrés sur le développement d’un projet pour Eficine et qui en juillet ont reçu la moitié de leur salaire – pratique annuelle -, ont été convoqués à la réunion susmentionnée.

Quelques semaines auparavant, le 2 juillet, la société était bénéficiaire du Fonds de soutien à la promotion et à l’exposition du cinéma mexicain à Mexico dans le cadre de l’appel à festivals et échantillons de films du Trust pour la promotion et le développement du cinéma mexicain, avec 150 mille pesos, également pour Ambulante Gira de Documentales 2020.

Cependant, ce ne sont pas les seuls soutiens que l’organisation a reçus récemment. En juin de l’année dernière, il a remporté le prix Prince Claus 2019, décerné aux Pays-Bas, avec 25000 dollars en espèces (545295 pesos). Le 1er avril 2020, il a reçu le Sigrid Rausing Trust, Londres, avec 90 mille euros (2 millions 335 mille 993 pesos) et la Fondation américaine Ford de New York lui a accordé 200 mille dollars (4 millions 361 mille 360 ​​pesos) .

Des postes de direction, intouchables

A l’issue d’Ambulante en casa, qui s’est tenue du 29 avril au 28 mai de l’année en cours, les dirigeants ont été conseillés par la Fondation Ford pour concevoir une fermeture respectueuse des salariés, ainsi que pour mettre en place un plan de résilience, adapter des pratiques plus durables , réinventez les méthodes de travail et les projets d’arrière-plan. En outre, une partie des ressources octroyées a servi à déposer les règlements entre le 31 juillet et le 3 août, ce qu’El Otro Crew estime entre 600 et 700 000 pesos, car ils ont reçu des primes équivalant à deux ou trois mois complets de salaire.

Les licenciements n’ont pas affecté les postes de direction, car avec Suárez et Alejo, les directeurs de la programmation, Meghan Mansour, et celui de la formation et de la production (Ambulante au-delà), María Inés Roqué, restent dans leurs fonctions, ajoute le groupe.

Le mardi 4 août de la campagne Va Por el Crew – qui vise à lever 4500000 pesos pour soutenir 300 travailleurs de l’industrie du concert de masse, à l’initiative d’un groupe de musiciens organisé par Ambulante et l’ONG américaine Hispanics en philanthropie – cinq anciens travailleurs ont été réembauchés pour travailler en août.

Pour les anciens employés de Va Por el Crew, c’est «une mauvaise blague; Même le voir sur les réseaux sociaux aujourd’hui est malheureux… Roxana Alejo, dans l’une de ses histoires sur Facebook, on pouvait voir la carte postale de la campagne… N’a-t-elle pas honte de télécharger ça alors qu’une semaine avant elle était responsable de courir même à Mme. le ménage? »

Le vendredi 7 août suivant, la maison de production La Corriente del Golfo, fondée par Gael García Bernal et Diego Luna, a diffusé les trois premiers épisodes de la série documentaire Pan y circo, via Amazon Prime Video. Les deux acteurs ont quitté le festival il y a des années: ils ne contribuent pas ou ne prennent pas d’argent de l’association, ils sont son image et fondateurs presque à plein temps. Nous pensons que ni Diego ni Gael ne savent très bien comment ce changement s’est produit; on leur a sûrement dit que le festival devrait être renouvelé pour l’avenir et que ça se vend, dit El Otro Crew.

Ils préviennent que le don d’Imcine sera utilisé pour les cadeaux Ambulante en ligne, qui auront lieu entre septembre et décembre – l’institution elle-même a suggéré de modifier les projets, de réduire les budgets et de les repenser en ligne – ainsi que le soutien de Procine, depuis le la quarantaine empêche d’occuper des emplacements physiques. De plus, ils reprogrammeront Ambulante Presenta pour 2021 et 2022. Les ressources nationales se termineront par la réalisation d’un festival en ligne, similaire à celui sur lequel nous avons travaillé en mai. Pourquoi ne pas revenir sur la décision et profiter de l’expérience de votre équipe humaine? Dans ce contexte, la directive a pu le protéger, mais ne le voulait pas.