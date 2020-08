La série animée Disney Channel «The Owl House» est entrée dans l’histoire en ayant le premier personnage principal bisexuel de Disney.

Luz Noceda, la protagoniste de la série âgée de 14 ans, est une adolescente normale qui part en voyage dans un autre monde pour devenir une sorcière. Luz a montré qu’elle était attirée par les personnages masculins dans la série, et dans les deux épisodes les plus récents, «Enchanting Grom Fright» et «Wing It Like Witches», une relation entre Luz et le personnage féminin récurrent Amity est explorée. Il est révélé qu’Amity avait l’intention de demander à Luz à Grom, leur version mondiale de Prom, et les deux partagent une danse ensemble.

Le créateur de la série, Dana Terrace, a corroboré les théories des téléspectateurs sur Twitter selon lesquelles il s’agissait bien d’une représentation d’une relation LGBTQ – quelque chose que certains dirigeants de Disney n’étaient pas toujours désireux d’avoir dans la série.

« Dans [development] J’étais très ouvert sur mon intention de mettre des enfants queer dans le casting principal. Je suis un horrible menteur, donc il aurait été difficile de se faufiler », a écrit Terrace. «Lorsque nous avons eu le feu vert, certains dirigeants de Disney m’ont dit que je ne pouvais représenter aucune forme de relation bi ou gay sur la chaîne.»

Cependant, Terrace a révélé qu’elle avait obtenu le soutien des plus hauts dirigeants de Disney.

«Je suis bi! Je veux écrire un personnage bi, bon sang! Terrace a tweeté. «Heureusement, mon entêtement a porté ses fruits et je suis maintenant très soutenu par les dirigeants actuels de Disney.»

Je suis bi! Je veux écrire un personnage bi, bon sang! Heureusement, mon entêtement a payé et maintenant je suis TRÈS soutenu par les dirigeants actuels de Disney. (Merci @NashRiskin et son équipe!) Sans parler de l’étonnement de cet équipage. – Dana Terrace (@DanaTerrace) 9 août 2020

L’ancien superviseur de l’animation pour « The Owl House » Spencer Wan a partagé le storyboard original de la scène de danse entre Lux et Amity, écrivant que c’était sa « première fois à faire quelque chose, même à distance queer. »

Les storyboards pour la danse. C’était une collaboration entre Hayley Foster et moi-même. À un moment donné, je me suis emporté et je l’ai chronométré à Veo Lu Sluice de Kumi Tanioka. C’était la première fois que je faisais quelque chose, même à distance bizarre, et je n’ai jamais été plus fier d’aucun conseil. pic.twitter.com/r0ljIGRxTV – Spencer Wan (@SpencerWan) 9 août 2020

Ce n’est pas la première fois que Disney inclut un personnage ouvertement LGBTQ dans un casting; cependant, jusqu’à ce point, ils ont été représentés en caractères mineurs ou non récurrents. Notamment, dans le long métrage de cette année «Onward», le personnage Officer Spector, exprimé par Lena Waithe, s’est révélé s’identifier comme une lesbienne. «Andi Mack» est devenu la première émission sur Disney Channel à faire découvrir à un personnage qu’il est gay, et en mai, le court métrage Pixar «Out» a présenté un personnage principal gay dans son lancement Disney Plus.