La porte pâle

Qu’y a-t-il derrière La porte pâle? Ce nouveau film d’horreur du réalisateur Aaron B. Koontz suit le gang des Dalton alors qu’ils trouvent «refuge dans une ville fantôme apparemment inhabitée après un vol de train dans le sud. Cherchant de l’aide pour leur chef blessé, ils sont surpris de tomber sur un bordel accueillant sur la place de la ville. Mais les belles femmes qui les accueillent sont en fait un coven de sorcières avec des plans très sinistres pour les hors-la-loi sans méfiance – et la bataille entre le bien et le mal ne fait que commencer. Je suis toujours partant pour du plaisir d’horreur occidental et j’espère que cela vaudra la peine d’être vérifié lorsqu’il arrivera à la demande et numérique sur 21 août.

Mauvaise conduite

Basé sur une histoire vraie, Mauvaise conduite (cette orthographe britannique est intentionnelle) fait suite au concours Miss Monde de 1970 à Londres. «À l’époque, Miss World était l’émission télévisée la plus regardée au monde avec plus de 100 millions de téléspectateurs. Prétendant que les concours de beauté rabaissaient les femmes, le mouvement de libération des femmes nouvellement formé a acquis une renommée du jour au lendemain en envahissant la scène et en perturbant la diffusion en direct de la compétition. Non seulement cela, lorsque le spectacle a repris, le résultat a provoqué un tollé: la gagnante n’était pas la favorite suédoise mais Miss Grenada, la première femme noire à être couronnée Miss Monde. En quelques heures, un public mondial avait été témoin du patriarcat chassé de la scène et de l’idéal occidental de la beauté renversé. Aussi: Greg Kinnear apparaît dans le film avec un faux nez, jouant le comédien légendaire Bob Hope. Le film frappe certains cinémas et la VOD sur 25 septembre.

Chasseurs de primes adolescents

Netflix semble avoir accaparé le marché sur des films et des émissions idiots de style YA. Ce n’est pas une insulte, car les gens aiment ce genre de choses. Leur dernier est Chasseur de primes chez les adolescentess, une série où «les sœurs jumelles fraternelles de seize ans Sterling (Maddie Phillips) et Blair (Anjelica Bette Fellini) Wesley font équipe avec le chasseur de primes vétéran Bowser Jenkins (Kadeem Hardison) pour une aventure hors du commun alors qu’ils plongent dans le monde de la caution en évitant les méchants et les secrets de banlieue tout en essayant de naviguer dans le théâtre du lycée – l’amour, le sexe et la salle d’étude. » La série arrive sur Netflix aujourd’hui, 14 août.

Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe

Phineas et Ferb sont de retour! Je n’ai aucune idée de ce que sont Phineas et Ferb, mais il y a maintenant un film Phineas et Ferb, qui sera lancé dans le monde entier sur Disney + 28 août. Le film, Phineas et Ferb Le film: Candace Against the Universe «suit les demi-frères Phineas et Ferb alors qu’ils partent à travers la galaxie pour sauver leur sœur aînée Candace, qui après avoir été enlevée par des extraterrestres, trouve une utopie dans une planète lointaine, gratuitement de petits frères embêtants.

Selena + Chef

Selena Gomez est un chef maintenant. Sorte de. Gomez apparaîtra dans l’émission de cuisine HBO Max Selena + Chef, une série non scénarisée de 10 épisodes dans laquelle Gomez «navigue dans un territoire inconnu: prépare de délicieux repas tout en étant coincé à la maison en quarantaine». Elle sera accompagnée de chefs de renommée mondiale, dont Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi et Tonya Holland. La série est maintenant disponible.

Meurtres à Mapleworth

Tu te souviens de Quibi? Eh bien, devinez quoi – il est toujours là! Et ils ont une nouvelle série, Meurtres à Mapleworth. La série comique a été créée par, écrite par et mettant en vedette Paula Pell et John Lutzet met en vedette Wanda Sykes, Chris Parnell, Terry Crews, Nicole Byer, Jimmy Carlson, Maya Rudolph, Fred Armisen, D’Arcy Carden, Tim Meadows, Jack McBrayer, Pam Murphy, Annie Mumolo et Ike Barinholtz. Une émission d’histoires mystérieuses étouffantes, l’émission est en streaming sur Quibi maintenant, avec de nouveaux chapitres tous les lundis jusqu’au 31 août.

La récolte d’Amityville

Il y a tellement de films d’Amityville que j’ai déjà envisagé de lancer un article dans lequel je les regarde tous, mais j’ai réalisé que cela me tuerait probablement, car tant de films sont mauvais. Mais bon, en voici un nouveau! La récolte d’Amityville! Dans cette dernière version de cette effrayante maison de Long Island, «une visite dans un manoir en ruine devient un voyage dans la terreur. Pendant leur séjour dans un manoir vieillissant pour rechercher son histoire de contrebande d’alcool, Christina et son équipe de vidéo documentaire interviewent leur animateur effrayant Vincent – mais personne ne peut capturer son image ou sa voix en vidéo! Après des rêves choquants et des rencontres sanglantes, les membres de l’équipage tombent sous le charme hypnotique de Victor. Christina et sa sœur pourront-elles éviter la magie noire de Victor et survivre à la récolte mortelle d’Amityville? » Sûr! Pourquoi pas?!

Aussi, j’ai ma propre idée pour un film d’Amityville: The Amityville Heist. Un groupe d’escrocs fait irruption dans la maison des horreurs d’Amityville pour voler quelque chose et se retrouve face à des fantômes. Il s’écrit tout seul. Appelez-moi, Hollywood.

The Amityville Harvest arrive sur DVD, numérique et à la demande 20 octobre.

