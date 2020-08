Maîtres du riff texan L’ÉPÉE ont sorti le troisième et dernier volet de leur mini-série de trois chansons – « Conquête de la quarantaine » session de verrouillage – une couverture de la SE RUER classique « Travailleur ».

L’ÉPÉE bassiste Bryan Richie commente: « Au début des années 2000, l’un des Kyleles copains de disquaires, avec NEIGE FONDU griffonné dessus, et nous ne savions pas quelle folle chevauchée nous attendait. Ce mec avait pris son préféré SE RUER chansons et a laissé tomber le contrôle de la hauteur de son tourne-disque aussi bas que possible – en prenant ces classiques SE RUER pistes et les transformer en un festival de boues C-standard avec les tambours les plus airs! Est-ce que ça condamne? Heck oui, c’est le cas. Profitez de notre couverture du classique SE RUER Piste ‘Travailleur’ avec un NEIGE FONDU-y spin. «

le « Conquête de la quarantaine » marques de session de verrouillage L’ÉPÉEla première performance live du groupe depuis que le groupe a fait une pause en 2018. Le groupe a sorti un morceau par semaine au cours des trois dernières semaines – y compris sa propre version inimitable du T.REX classique « Enfants de la révolution » et une nouvelle interprétation de son tube gigantesque « Winter’s Wolves » de son premier album, « L’âge des hivers ».

L’ÉPÉELe retour triomphant en direct de la pause était prévu pour PRIMUS cet été dans le cadre de leur mammouth « Un hommage aux rois » Trek aux États-Unis. Mais la pandémie avait d’autres plans. Ne souhaitant pas priver les fans des performances live qu’ils attendent depuis si longtemps, L’ÉPÉE est devenu créatif et ainsi est né le « Conquête de la quarantaine » session de verrouillage.

Explique le bassiste Bryan Richie: « C’était très amusant de se retrouver avec Kyle et Jimmy pour enregistrer ces morceaux, et grâce aux miracles de la technologie moderne, nous avons pu organiser une session méchante avec JD tout le chemin de la Caroline du Nord. Manivelle ça depuis le confort de ton canapé, ‘Conquête de la quarantaine’ présenté avec un minimum d’overdubs et un maximum de rock. »

