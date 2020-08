Il semble que l’univers de ‘The Walking Dead’ n’a pas de limites … Ou c’est ce que pense AMC. Après la série originale et les spin-offs «Fear The Walking Dead» et «The Walking Dead: World Beyond», la fiction basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman pourrait continuer à élargir son histoire. Le producteur exécutif et directeur du contenu de la série, Scott Gimple a annoncé ses projets futurs lors d’une conférence virtuelle Comic-Con.

Glenn Rhee, joué par Steven Yeun, dans ‘The Walking Dead’

L’idée est récupérer certains des personnages historiques de l’univers pour raconter leurs premiers jours dans l’apocalypse zombie. « Je dirai simplement que nous travaillons sur des choses, voyons des personnages du passé. Ce n’est peut-être pas une série complète, mais nous réfléchissons à l’endroit où nous pouvons jeter un œil, peut-être pas avant l’apocalypse mais au début. Nous regardons les gens, donc vous pouvez vous enthousiasmer à ce sujet », explique-t-il.

Ces déclarations ouvrez la porte pour continuer à expliquer l’univers des zombies avec plus de pièces de puzzle pour terminer l’histoire. Ce ne sera pas la première fois. ‘Torn Apart’, ‘Cold Storage’, ‘The Oath’, ‘Red Machete’, ‘Flight 462’ et ‘Passage’ étaient quelques-uns des mini-épisodes diffusés pendant les pauses publicitaires de ‘The Walking Dead’ et ‘Fear The Walking Dead’ qui ont apporté plus d’informations à l’univers, avec des personnages qui ont fini par se croiser.

Le spin-off de Glenn?

Bien qu’il n’y ait aucune information sur les personnages qui pourraient être ravivés grâce à ces histoires d’origines, Glenn Rhee (Steven Yeun) serait un candidat possible. Gimple lui-même a commenté qu’il manque de travailler avec lui et que « ce serait amusant ». Bien sûr, l’acteur a déjà précisé que son temps dans l’univers des zombies était terminé et qu’il n’avait pas l’intention de revenir. A-t-il changé d’avis?