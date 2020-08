Ainsi, au cours des dernières semaines, les fans ont appris que The Walking Dead: World Beyond serait présenté en première le même soir que la dixième saison « finale » de The Walking Dead arrive sur nos écrans (dimanche 4 octobre à 21 h HE, suivi de TWD: WB à 22 h HE). Puis la semaine suivante, Fear the Walking Dead débute sa sixième saison le dimanche 11 octobre à 21 h HE). La mauvaise (mais pas surprenante) nouvelle qu’il n’y aura pas de 11e saison cette année a été compensée par la nouvelle surprenante (et quelque peu déroutante) selon laquelle la dixième saison recevait 6 épisodes supplémentaires (qui devraient être diffusés au début de 2021). C’était beaucoup à traiter, et il y avait beaucoup de «précision» qui a laissé les fans se sentir prudemment optimistes.

Maggie revient à The Walking Dead (Image: AMC).

Mais à quel point devraient-ils vraiment être optimistes? Basé sur une mise à jour du PDG Josh Sapan lors d’un appel aux résultats d’AMC Networks (AMC, IFC, WE tv, BBC America, SundanceTV) mardi matin. Après avoir discuté de l’impact des problèmes de production et de diffusion liés à COVID-19 sur les revenus publicitaires de la société, Sapan a révélé que Fear the Walking Dead cherchait à redémarrer la production de la saison 6 à partir de « fin août » et que la production de la 11e saison (et les extra épisodes?) de The Walking Dead devait revenir en production en octobre.

The Walking Dead saison 10, épisode 16 « A Certain Doom »: Beta engage la bataille finale de la guerre des Whisperer. Réalisé par Greg Nicotero, avec une histoire de Jim Barnes, Eli Jorné et Corey Reed, et téléplay par Reed.

The Walking Dead: World Beyond plonge dans une nouvelle mythologie et histoire qui suit la première génération élevée dans une civilisation survivante du monde post-apocalyptique. Deux sœurs et deux amies quittent un lieu de sécurité et de confort pour braver des dangers, connus et inconnus, vivants et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivis par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, défiant tout ce qu’ils savent sur le monde, eux-mêmes et les uns sur les autres. Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. Mais tous trouveront les vérités qu’ils recherchent.

La sixième saison de Fear the Walking Dead explore ce qu’est devenue la famille improbable une fois unie par une mission pour aider ceux qui en ont besoin. Après avoir été déchiré par Virginia (Colby Minifie) et ses pionniers, le groupe est maintenant dispersé dans ses vastes colonies. Le dernier message de Morgan (Lennie James) à la fin de la saison cinq implorait le groupe de « Live » et cette saison nous verrons ce que cela signifie pour chacun d’eux. Certains trouveront la stabilité et l’opportunité au sein des communautés de Virginie intrigantes, certains sombreront dans les ténèbres, tandis que d’autres se battront contre ce qui leur a été imposé. La vie derrière les murs de Virginie testera chacun d’eux de différentes manières, les forçant à définir qui ils sont dans ce nouveau monde.

