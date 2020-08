XO rencontre 999.

The Weeknd fait équipe avec Juice WRLD pour leur première collaboration, qui devrait arriver ce jeudi soir. Plus tôt dans la journée, The Weeknd a taquiné le morceau très attendu avec le regretté rappeur de Chicago.

«XO + 999 jeudi soir», a-t-il sous-titré une photo de Juice WRLD.

La collaboration a été longue à venir. En septembre, Juice a tweeté à propos de son travail avec Abel, et il semble maintenant que son rêve se concrétise.

«Moi et The Weeknd ferions un disque de diamant…» écrit-il.

The Weeknd et Juice Wrld sortent un single ensemble jeudi soir! Rip Juice… l’un de ses derniers tweets était lui disant qu’ils auraient fait un disque de diamant ensemble. pic.twitter.com/2KkaP3MlNQ – (@rapnowadays) 4 août 2020

Cela marquera la première collaboration entre les deux. Les deux continuent de dominer les charts. L’album posthume de Juice WRLD Legends Never Die a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard 200 et est actuellement numéro 3, tandis que « Blinding Lights » de The Weeknd est numéro 5 du Hot 100.

Vendredi, The Weeknd accueillera un concert virtuel en direct sur TikTok. Dans le cadre de la «toute première expérience de réalité croisée in-app» de l’application, un avatar numérique du chanteur interprètera une série de titres de son album After Hours, le meilleur des charts.

