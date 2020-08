The Weeknd a fait un don à la philanthropie ces derniers mois, avec des dons majeurs à l’aide aux coronavirus, à Black Lives Matter et aux organisations de justice sociale – et mercredi, il a fait don de 300000 dollars à Global Aid for Lebanon pour aider les victimes de l’horrible explosion dans la capitale du pays de Beyrouth le 4 août, qui a tué plus de 200 personnes et détruit une zone centrale de la ville.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par son manager, Wassim «Sal» Slaiby, qui, avec sa femme, Rima Fakih, a mobilisé des secours pour le pays; il a également remercié Live Nation pour son don de 50 000 $. Slaiby et Fakih (une ancienne Miss USA) sont tous deux nés au Liban; il a émigré au Canada, pays d’origine de The Weeknd, à l’adolescence et elle aux États-Unis lorsqu’elle était enfant. Plus tôt cette semaine, le couple a fait don de 250 000 $ au fonds de secours.

«Je suis tellement honoré et honoré de travailler avec des artistes qui ont un si profond souci du monde et en ce moment pour nos frères et sœurs du Liban qui souffrent et ont besoin de notre aide collective», a écrit Slaiby. «Je tiens à remercier mon frère @theweeknd pour son geste généreux et classe de faire un don de 300 000 $ à la campagne Global Aid for Lebanon.

De plus, je tiens à remercier tout particulièrement Michael Rapino @michaelrapino et ma famille Live Nation pour un don de 50 000 $. Donnez ce que vous pouvez et republions pour que le monde puisse se rassembler pour aider le Liban à sortir de cette tragédie dévastatrice. #GlobalAidForLebanon @glblctzn @lebaneseredcross @wfpusa @wfp_mena @ccclebanon. »

En juin, The Weeknd (de son vrai nom: Abel Tesfaye) a fait don de 200 000 $ chacun au réseau mondial Black Lives Matter et à l’initiative de défense juridique du camp Know Your Rights Colin Kaepernick, et 100 000 $ au renflouement national. Plus tard en juin, il a fait don de 500 000 $ chacun au fonds de secours COVID-19 de MusiCares et aux travailleurs hospitaliers de première ligne du Scarborough Health Network, le réseau hospitalier de la ville ontarienne où il a grandi. Son concert virtuel sur TikTok la semaine dernière a permis de recueillir 350 000 $ pour l’initiative Equal Justice de la société.

Son don au Liban porte le total de ses contributions caritatives à quelque 2,15 millions de dollars en un peu plus de deux mois.