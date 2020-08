The Weeknd a emmené les téléspectateurs de TikTok dans une autre dimension – et leur a offert un extrait d’une toute nouvelle chanson – lors de «The Weeknd Experience», une diffusion en direct interactive en réalité augmentée diffusée sur la plateforme vendredi soir (7 août).

L’industrie de la musique étant actuellement inondée d’événements et de performances en streaming, le label XO de The Weeknd, ainsi que Republic Records et WAVE, la start-up de concerts virtuels de Scooter Braun, se sont unis dans l’espoir de donner aux téléspectateurs une expérience vraiment unique. Annoncé par TikTok comme la «toute première expérience de réalité croisée dans l’application», la performance de 15 minutes présentait des visuels tridimensionnels de pointe et plusieurs composants interactifs, permettant à un public de plus de 230 000 personnes d’affecter certains résultats.

Le résultat a été une expérience passionnante et immersive que de nombreux événements virtuels n’ont pas réussi à évoquer. Bien que la performance ait été courte – ne comportant que cinq chansons – le monde enflammé, futuriste et enfer dans lequel il se déroulait était suffisamment intéressant pour garder les téléspectateurs satisfaits et captivés.

The Weeknd est apparu sur la scène virtuelle sous forme d’avatar, sortant d’un incendie et arborant les lunettes de soleil surdimensionnées et la veste rouge qui sont devenues synonymes de son dernier album, «After Hours». Des météores tridimensionnels sont tombés autour de lui alors que les rythmes synthétiques de «Pray For Me», sa collaboration avec Kendrick Lamar pour la «bande originale de Black Panther», résonnaient. Au fur et à mesure de la lecture de la chanson, une invite est apparue pour que les téléspectateurs remplissent la discussion avec des commentaires, et quelques-uns ont été choisis pour éclairer le ciel sombre sur les toits de la ville.

Les fans ont ensuite eu droit à un extrait de 30 secondes d’une nouvelle chanson sans titre, qui rappelait ses projets précédents, plus dépouillés. Cependant, le public fut bientôt distrait par une nouvelle invite, demandant si The Weeknd devait lécher une grenouille qui était soudainement apparue entre ses mains. (Pour ceux qui ne sont pas familiers, le venin de crapaud contient des propriétés psychoactives qui provoquent des hallucinations chez ceux qui l’ingèrent.) Naturellement, le chat s’est rempli d’un «oui» unanime, et l’avatar de The Weeknd a emboîté le pas. Bien que le flux semble s’être bien déroulé pour la plupart, plusieurs utilisateurs de TikTok ont ​​allégué qu’à ce stade, l’application s’est plantée en raison du nombre massif de personnes tentant de voter sur la question de la grenouille.

Le voyage des crapauds s’est transformé en «Blinding Lights», le succès de The Weeknd qui est monté en flèche pour devenir encore plus célèbre sur TikTok avec un défi de danse virale. Des danseurs de remplacement sont apparus derrière The Weeknd et ont relevé le défi alors que davantage de commentaires de fans étaient collés sur les panneaux d’affichage entourant le chanteur. Les visuels 3D sont entrés pleinement en vigueur alors que The Weeknd a parcouru l’hyperespace dans un cabriolet rouge, entouré de lasers vertigineux qui illuminaient le monde virtuel.

Une pause dans la performance a donné le temps aux téléspectateurs de choisir le thème de la chanson suivante: «feu» ou «étincelle». Lorsque le gagnant s’est révélé être une «étincelle», l’avatar de The Weeknd a été frappé par un paratonnerre qui a fait passer ses lunettes du rouge au bleu et le monde d’une fosse ardente à une mer électrique alors que «In Your Eyes» a commencé à jouer. Quand est venu le temps pour le couplet de Doja Cat, un autre fabricant à succès de TikTok, elle est également apparue sous forme virtuelle, vêtue d’un costume de chat de la tête aux pieds.

« Save Your Tears » était la dernière chanson de l’expérience et a conduit à un arrêt brutal avec une invite demandant aux téléspectateurs d’aider The Weeknd à « décoller » en commentant dans le chat. Après avoir à nouveau zoomé dans l’espace dans le cabriolet, la voiture s’est immobilisée et a été laissée suspendue dans les airs, The Weeknd étant introuvable. Au lieu de cela, une version plus grande que nature du chanteur a émergé pour remplacer l’avatar, surveillant la ville dans une fin cinématographique au flux.

«The Weeknd Experience» sera rejoué sur TikTok pour les téléspectateurs internationaux tout au long du week-end, en streaming le 8 août à 9 h PT (sur @ tiktok.southafrica et @tiktokmean_live); 9 août à 5 h PT (@tiktok_malaysia et @tiktokSG), 8 h HP (@tiktok_russia) et 19 h HP (@theweeknd); et le 10 août à 4 h HP (@tiktok_japan).

La marchandise exclusive à l’événement est également disponible sur le site Web de The Weeknd, avec tous les profits au profit de l’initiative Equal Justice.