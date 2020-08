Thomas Rhett a signé un contrat d’édition mondial avec Warner Chappell Music Nashville, il a été annoncé le 12 août. Le chanteur et auteur-compositeur a eu plusieurs numéros 1 à la radio country, plus récemment le single «Beer Can’t Fix». Il rejoint également Reba McEntire, Hillary Scott, Chris Tomlin et Keith Urban pour «Be A Light», une chanson appelant à la positivité en ces temps troublés.

Parmi les récompenses de l’industrie, Rhett a remporté depuis ses débuts en 2013 «It Goes Like This»: ACM et CMA Awards pour le nouvel artiste, chanson de l’année et single de l’année (pour «Die a Happy Man», extrait de son deuxième album).

«C’est vraiment cool de rejoindre Warner Chappell Music et de retrouver Ben Vaughn», a déclaré Rhett du PDG de WCM Nashville. «Ben a joué un rôle extrêmement important dans ma carrière depuis le tout début, en commençant par me signer pour mon premier contrat d’édition à l’université. Je n’oublierai jamais de jouer à «Beer with Jesus» pour lui juste après que je l’ai écrit et qu’il soit le plus grand supporter. C’est vraiment l’un des gars les plus innovants et les plus travailleurs avec qui j’ai eu l’honneur de travailler, et j’ai hâte de participer à ce nouveau chapitre ensemble.

Vaughn a ajouté: «Thomas Rhett est une force polyvalente dans la musique. Il peut monter l’un des concerts les plus inoubliables et les plus énergiques que vous ayez jamais vu, puis sortir de la scène et écrire la prochaine grande chanson. En plus d’être un artiste extraordinaire, c’est un homme d’une grande intégrité que je suis reconnaissant d’avoir appelé un ami pendant de nombreuses années. Tout le monde à Nashville peut attester de son caractère; Thomas a investi son temps dans notre communauté et a contribué au succès de dizaines d’autres artistes. Je sais que je parle pour moi, Spencer (Nohe) et toute l’équipe WCM quand je dis que nous sommes honorés de faire ce voyage avec lui.

Thomas Rhett était représenté dans l’affaire par l’avocat Jess Rosen de la société Greenburg Trarig. Il est dirigé par Virginia Bunetta avec G Major Management.